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На прощу до Зарваниці з’їхалися прочани зі всієї України та цілого світу

76543234567На прощу до Зарваниці з’їхалися прочани зі всієї України та цілого світу: країн Європи, США, Канади, Аргентини, Австралії.

Цьогорічна проща тривала 14-15 липня і була присвячена 1030-літтю Хрещення Русі-України. Спільною молитвою прочани просили у Господа принести мир на Українську землю.

Протягом двох днів святиню відвідали близько 100 тисяч людей.

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Почесними гостями прощі стали Президент України Петро Порошенко, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, голова Єпископської Конференції Італії Кардинал Гвальтьєро Бассетті, Апостольський Нунцій в Україні Архиєписком Клаудіо Гуджеротті, єпископат та духовенство УГКЦ.

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«Цими днями розпочинаємо відзначати 1030-ту річницю Хрещення України-Русі, а історія нашої державності сягає ще дохристиянських часів. Свято, що наближається –  це свято спільне для більшості українських християн. Ми всі – єдиного Володимирового Хрещення. Ми належимо до унікальної київської християнської традиції. І Господь дав нам одну-єдину Україну. Її велич, перебуваючи на київських пагорбах, передбачив ще апостол Андрій Первозваний», - звернувся до усіх присутніх Глава держави.

У ніч на 15 липня відбувся багатотисячний похід паломників із запаленими свічками від парафіяльного храму Зарваниці до місця появи Богородиці.

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Завершилася проща молебнем за душі загиблих захисників та Героїв Небесної Сотні. Відбулася молитва біля каплички, спорудженої на їх честь.

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