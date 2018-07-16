На прощу до Зарваниці з’їхалися прочани зі всієї України та цілого світу: країн Європи, США, Канади, Аргентини, Австралії.

Цьогорічна проща тривала 14-15 липня і була присвячена 1030-літтю Хрещення Русі-України. Спільною молитвою прочани просили у Господа принести мир на Українську землю.

Протягом двох днів святиню відвідали близько 100 тисяч людей.

Почесними гостями прощі стали Президент України Петро Порошенко, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, голова Єпископської Конференції Італії Кардинал Гвальтьєро Бассетті, Апостольський Нунцій в Україні Архиєписком Клаудіо Гуджеротті, єпископат та духовенство УГКЦ.

«Цими днями розпочинаємо відзначати 1030-ту річницю Хрещення України-Русі, а історія нашої державності сягає ще дохристиянських часів. Свято, що наближається – це свято спільне для більшості українських християн. Ми всі – єдиного Володимирового Хрещення. Ми належимо до унікальної київської християнської традиції. І Господь дав нам одну-єдину Україну. Її велич, перебуваючи на київських пагорбах, передбачив ще апостол Андрій Первозваний», - звернувся до усіх присутніх Глава держави.

У ніч на 15 липня відбувся багатотисячний похід паломників із запаленими свічками від парафіяльного храму Зарваниці до місця появи Богородиці.

Завершилася проща молебнем за душі загиблих захисників та Героїв Небесної Сотні. Відбулася молитва біля каплички, спорудженої на їх честь.