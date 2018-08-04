fortuna gif

Останні новини

На Кременеччині відбудеться Всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців

proshcha 56На Кременеччині, у селі Лішня з 5 по 7 серпня вперше відбудеться Всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців і ветеранів бойових дій.

Минулого року тут освятили каплицю-пантеон Героїв АТО.

 

Для родин та учасників бойових дій, ветеранів приготували насичену програму, яка передбачає різні екскурсії у Кременецькому та Шумському районах. 7 ж серпня, у день Успіння святої праведної Анни, у с. Лішні архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор очолить Архієрейську Літургію.

Після Божественної літургії владика Нестор разом із духовенством відслужить водосвятний молебень і заупокійну літію на братській могилі борців за волю України, котрі загинули у визвольних змаганнях, Другій світовій війні та війні з російським агресором на Донбасі.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Стартував онлайн-курс з недискримінаційного підходу у навчанні
Середа, 01 серпня 2018
Thumbnail Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні», розроблений  ГО «Студена» у партнерстві з освітньою платформою EdEra, розповість вчителям, батькам та всім небайдужим про те, як боротись з нерівністю, цькуванням...
В Тернополі відбувся турнір з пляжного волейболу
Вівторок, 31 липня 2018
Thumbnail На пляжі «Циганка» Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення організував відкритий турнір з пляжного волейболу, у якому взяли участь 4 команди.
Міні-ярмарок вакансій для бажаючих працювати менеджерами
Понеділок, 30 липня 2018
Thumbnail В приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості фахівці сектору рекрутингу провели міні-ярмарок вакансій для ФОП Бучний Іван Володимирович та ТОВ «Компаньйон фінанс».
В Тернополі організовують недільну школу здорового харчування
Понеділок, 30 липня 2018
Thumbnail Фітнес клуб “Endorfine” запрошує усіх , хто хоче знати секрети правильного харчування у недільну школу. Ви отримаєте відповіді на питання: 1) що і коли їсти; 2) як їсти і худнути; 3) ідеальний...
Що робити, щоб емоції допомагали, а не заважали?
Понеділок, 23 липня 2018
Thumbnail Ми всі різні: у нас різні вподобання, ми різні за віком, сімейним станом тощо. Але нас об’єднує те, що всі ми люди емоційні. Що ж робити, щоб емоції були нашими союзниками у житті.
У Кременці з’явиться кінотеатр на один день
Субота, 21 липня 2018
Thumbnail Усіх містян запрошують на ексклюзивний кінопоказ фільму «HUMAN» французького режисера Янна Артюса-Бертрана, який відбудеться у неділю 22 липня у Будинку культури.
Міні-ярмарок вакансій з ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”
Середа, 11 липня 2018
Thumbnail Тернопільський міськрайонний центр зайнятості провів міні-ярмарок вакансій на замовлення ТОВ “Тернопільський м'ясокомбінат” та ПРАТ “Тернопільавто”.
В тернопільській бібліотеці безкоштовно навчають іноземних мов
Неділя, 08 липня 2018
Thumbnail Хочеш вивчити або вдосконалити свої знання з іноземної мови? Тоді приходь на заняття у Тернопільську обласну бібліотеку для молоді.
У Тернополі шукають стажера на аналітика
П'ятниця, 06 липня 2018
Thumbnail У Коаліцію Громадських організацій «Тернопільський Центр Реформ» запрошуємо аналітика на оплачуване стажування.