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На Кременеччині відбудеться Всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців
На Кременеччині, у селі Лішня з 5 по 7 серпня вперше відбудеться Всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців і ветеранів бойових дій.
Минулого року тут освятили каплицю-пантеон Героїв АТО.
Для родин та учасників бойових дій, ветеранів приготували насичену програму, яка передбачає різні екскурсії у Кременецькому та Шумському районах. 7 ж серпня, у день Успіння святої праведної Анни, у с. Лішні архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор очолить Архієрейську Літургію.
Після Божественної літургії владика Нестор разом із духовенством відслужить водосвятний молебень і заупокійну літію на братській могилі борців за волю України, котрі загинули у визвольних змаганнях, Другій світовій війні та війні з російським агресором на Донбасі.
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