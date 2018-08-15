Українці матимуть свій Єрусалим. До відкриття культової споруди готуються у Зарваниці

У Зарваниці готуються до відкриття унікальної культової споруди «Українського Єрусалиму» – копії комплексу споруд Святої землі, зокрема Гробу Господнього.

27-28 серпня відбудеться проща до Марійського духовного центру «Зарваниця». Особливою подією паломництва 27 серпня буде освячення «Українського Єрусалиму», початок о 15.00.

В освяченні візьмуть участь Блаженніший Святослав, Предстоятель УГКЦ та кустодій Святої Землі о. Фраческо Паттон, ЧБМ. Він привезе камінь із Гробу Господнього, який вмонтують в копію споруди у Зарваниці.

Унікальний комплекс «Український Єрусалим» – це копії найбільших християнських пам’яток Святої Землі. Серед них Голгофа, Оливний город, сходи Покаяння, які вели до замку Пилата. Усе місце оточене мурами, які відображають оборонні мури Єрусалима. Але основним об’єктом усього комплексу є копія Гробу Господнього. Справа знаходяться Левові (Леонські) ворота та Вежа Давида, яку ніхто не міг здобути. На найвищій точці вежі розміститься оглядовий майданчик. Посередині – копія купелі Ветезда, де оздоровлювалися хворі, і яка є символом нескореності народу.

Детальний розклад можна дізнатися перейшовши за посиланням.