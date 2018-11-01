Останні новини

Тернопільський історик, письменник, політик Олег Вітвіцький: «Особлива ніч з 31 жовтня на 1 листопада»

ZUNRОсоблива ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

І мова зовсім не про сатанинський хеловін...

Мова про ніч Листопадового зриву, який рівно 100 літ тому прокотився по усій Східній Галичині, спричинившись до утворення незалежної держави - Західно- Української Народної Республіки.

В цей час маємо пом'янути творців цього безпрецедентного чину: сотників Дмитра Вітовського, Любомира Огоновського, команданта Григорія Коссака, четаря Дмитра Каламая, стрільця Степана Паньківського (який підняв синьо-жовтий прапор над Львівською ратушою).

Згадаймо і організаторів листопадового повстання у Тернополі: вчителів української гімназії Андрія Музичку і Семена Сидоряка, команданта Никифора Гірняка, голову повітової УНРади, вчителя і поета Петра Карманського. Не забудьмо і про актора тернопільського театру Севастіяна Зубрицького-Віняву, бо саме він встановив національне знамено над ратушею у Тернополі. Листопадовий Зрив, в одну мить, захопив усю Галичину: мою рідну Теребовлю і славний Бучач, Бережани і Копиченці, Підгайці і Хоростків, усі містечка та села. В кожному з них були свої Герої. Знані і невідомі.

Пом'янімо... і продовжуймо боротьбу! За українські ідеали, за справедливість і Правду!

Тернопільська влада, на жаль, на 100-ліття Листопадового Чину підготувала нам направду хеловінський подарунок - космічне здорожчання проїзду у громадському транспорті...

Як сто років тому тернополяни прокинулись в іншій державі, так сучасники пробудяться вранці в іншому Тернополі...

Я, звичайно, продовжуватиму ходити на роботу пішки, але ще я завтра просто поїду з міста, з нашої другої столиці ЗУНР. Поїду відвідати могили і своїх предків, і вояків Української Галицької Армії, яких так багато у нашому краї.

Я точно не братиму участі у бравурному поході на Микулинецьке кладовище, бо не хочу йти в одній лаві з лицемірами, злодіями і здирниками! Я взагалі пропоную від 1 листопада бойкотувати та ігнорувати їх усіх, на чолі із "сонцесяним" мером.

100 років тому у Тернополі встановилась справжня українська влада, від завтра у файному місті влада перестає існувати як така...

Сумний ювілей вдався, хеловінський...

Але, друзі, Правда таки переможе! Гідність переможе! Вище прапор і міцніше ряди.

Ми маємо право, нарешті, прокинутись у щасливому місті, в оновленій та звільненій країні!

Зі Святом, Воїни Світла!

45219134 2490202047687006 6357758067278348288 n

P.S. На світлині, за моєю спиною - приміщення, у якому перебувала Рада Державних Секретарів (уряд ЗУНР) у Тернополі (зараз - ЗОШ #4)

Тернопільський історик, письменник, політик

Олег Вітвіцький

 

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Соціальна програма Scholarship: отримай оплату за весь рік навчання у ВНЗ
Середа, 31 жовтня 2018
Thumbnail Абітурієнтів та студентів Тернополя запрошують прийняти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз - грант (стипендія) у розмірі 35.300 грн. на сплату року навчання в українському ВНЗ. Ця...
На Тернопільщині медсестри мають шанс отримати ваучер на навчання
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Thumbnail Заступник директора Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості Люся Совінська та начальник відділу активної підтримки безробітних Тетяна Сусла взяли участь у зустрічі...
Мін’юст розпочинає опитування жителів сільської місцевості щодо доступу до нотаріальних послуг
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Thumbnail Міністерство юстиції України хоче зробити послуги для людей більш якісними та наблизити їх до кожного громадянина. Для цього ми розпочинаємо опитування жителів сіл, селищ, селищ міського типу, міст...
У Тернополі провели міні-ярмарок вакансій
Четвер, 18 жовтня 2018
Thumbnail У зв’язку з відкриттям нового супермаркету мережі «Рукавичка» у м. Тернополі по вул. Миру, 7В, в приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели міні-ярмарок вакансій на замовлення...
Улюблені змагання тернопільських четверокласників – на старті!
Четвер, 18 жовтня 2018
Thumbnail З 22 по 26 жовтня 2017 року у Тернополі відбудуться змагання серед учнів 4-их класів „Перші кроки”. Їм передував перший етап – шкільні змагання серед учнів 4-их класів, далі відбудеться другий етап – змагання у...
Творче засідання Клубу «Час Z»
Субота, 06 жовтня 2018
Thumbnail У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості з початку навчального року продовжив діяльність Клуб «Час Z» і 3 жовтня 2018 року відбулось чергове засідання на тему «Що можуть зробити ці руки?».
Оголошується конкурс творчих робіт “Портрет виконавця очима сучасної молоді”
Вівторок, 02 жовтня 2018
Thumbnail З метою ознайомлення школярів та студентів з професією державного (приватного) виконавця та популяризації професії виконавця молоді, Міністерством юстиції України оголошується конкурс творчих робіт...
Тернопіль: з метою добору кадрів для «Укрзалізниці»
П'ятниця, 28 вересня 2018
Thumbnail У рамках Меморандуму про співпрацю Державної служби зайнятості (Центрального апарату) та ПАТ «Українська залізниця» в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар для кадрових служб...
Борщівчанка пройшла перенавчання на перукаря та матиме улюблену роботу
Середа, 19 вересня 2018
Thumbnail Борщівчанка Галина Худа за освітою фахівець з організації та ведення фермерського господарства, деякий час працювала менеджером у сфері торгівлі, а згодом у фермерському господарстві на посаді...