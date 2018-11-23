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Делегацію з Тернополя ознайомили, як у Чехії працює в'язниця відкритого типу без окремих камер, решіток і наглядачів21-11-2018
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22 листопада прийди на захід від Української Галицької Партії та отримай відповіді на усі питання про ОСББ21-11-2018
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У Тернополі запалять свічки пам'яті жертв Голодомору
У щорічний національний пам'ятний день в Україні - День пам'яті жертв Голодомору 1921-1922, 1932-1933 та 1946-1947 років, що припадає на четверту суботу листопада, мешканці Тернополя запалять свічки.
Вшановуючи 85-і роковини Голодомору 1932-1933 років, 24 листопада на Театральному Майдані відбудеться Всеукраїнська акція «Запали свічку». Початок о 15.30 годині.
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Новини тернополян
Жіночий Клуб «Гармонія» завітав у об'єднану територіальну громаду
П'ятниця, 23 листопада 2018
П'ятниця, 23 листопада 2018
Жіночий Клуб «Гармонія» завітав до Байковецької об'єднаної територіальної громади. Виїзне засідання жіночого клубу «Гармонія» Тернопільського міськрайонного центру зайнятості відбулось 22 листопада.
Тернопільських школярів запрошують на фінал фестивалю «Дитяча легка атлетика за програмою IAAF»
Середа, 21 листопада 2018
Середа, 21 листопада 2018
22 листопада в залі ігрових видів спорту ТНПУ ім. В. Гнатюка відбудуться фінальні змагання фестивалю «Дитяча легка атлетика IAAF». Початок змагань о 14.30 год. Шість найсильніших тернопільських команд...
Акція «Сопричастя» до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.
Понеділок, 19 листопада 2018
Понеділок, 19 листопада 2018
Членство Спілки Української Молоді в Україні ініціює проведення акції «Сопричастя» на знак духовної єдності з тими поколіннями українців, які постраждали в часи Голодомору та терору.
У тернополян, які зібрали акцію протесту проти Тимошенко, відібрали плакати
Середа, 14 листопада 2018
Середа, 14 листопада 2018
«Юля Геть!», «Бабусі Юлі пора на пенсію» - із такими плакатами влаштували акцію тернополяни у день приїзду Юлії Тимошенко. Так званий «Новий курс» Тимошенко тернополяни назвали дорогою в рабство, а саму Юлю - ставлеником Кремля.
Вакантні посади та вільні робочі місця у Тернополі
Середа, 14 листопада 2018
Середа, 14 листопада 2018
Станом на 1 листопада 2018 року від 483 підприємств, що здійснюють діяльність на території м. Тернополя у Тернопільський міськрайонний центр зайнятості надійшла інформація про наявність 1579...
На Тернопільщині для молоді організовують «Бандерівську школу»
Субота, 03 листопада 2018
Субота, 03 листопада 2018
На Тернопільщині проведуть національно-патріотичний табір-семінар для молоді «Бандерівська школа».
Соціальна програма Scholarship: отримай оплату за весь рік навчання у ВНЗ
Середа, 31 жовтня 2018
Середа, 31 жовтня 2018
Абітурієнтів та студентів Тернополя запрошують прийняти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз - грант (стипендія) у розмірі 35.300 грн. на сплату року навчання в українському ВНЗ. Ця...
На Тернопільщині медсестри мають шанс отримати ваучер на навчання
П'ятниця, 19 жовтня 2018
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Заступник директора Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості Люся Совінська та начальник відділу активної підтримки безробітних Тетяна Сусла взяли участь у зустрічі...
Мін’юст розпочинає опитування жителів сільської місцевості щодо доступу до нотаріальних послуг
П'ятниця, 19 жовтня 2018
П'ятниця, 19 жовтня 2018
Міністерство юстиції України хоче зробити послуги для людей більш якісними та наблизити їх до кожного громадянина. Для цього ми розпочинаємо опитування жителів сіл, селищ, селищ міського типу, міст...