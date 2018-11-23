У Тернополі запалять свічки пам'яті жертв Голодомору

У щорічний національний пам'ятний день в Україні - День пам'яті жертв Голодомору 1921-1922, 1932-1933 та 1946-1947 років, що припадає на четверту суботу листопада, мешканці Тернополя запалять свічки.

Вшановуючи 85-і роковини Голодомору 1932-1933 років, 24 листопада на Театральному Майдані відбудеться Всеукраїнська акція «Запали свічку». Початок о 15.30 годині.