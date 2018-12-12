Організатори назвали час і місце проведення «Мистецького фестивалю «Ї» 2019»

Організатори фестивалю «Ї» назвали дату і місце проведення головної мистецької події весни.

«Тепер ми знаємо точний час та місце концентрації наймистецькіших людей, найцікавіших літературних подій, найвибуховіших музичних виступів, найнеочікуваніших здибанок та найяскравіших сюрпризів! Ще оригінальніше, ще драйвовіше та ще більш мистецько! Позначайте у своїх календарях та планерах: 3-5 травня 2019 у Тернопільському драмтеатрі ми зустрінемося знову на головній мистецькій події весни!»