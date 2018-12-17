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У Тернополі пройде III Всеукраїнський форум «КіноХвиля 2018»
Цьогоріч у Тернополі з 19 по 22 грудня проходитиме третій Всеукраїнський форум «КіноХвиля» під гаслом «Відчуй своє кіно!». Тернопільські кіномани та гості міста матимуть змогу безкоштовно переглянути найновіші українські кінострічки.
В рамках заходу на понад двадцяти локаціях, покажуть близько сотні фільмів. Усі охочі зможуть взяти участь у майстер-класах, зустрічах з відомими акторами (зокрема Ірмою Вітовською), режисерами, продюсерами та спробувати себе у кастингах до телевізійного серіалу «Гайдамаки», короткометражного фільму «Течія» та до проектів Одеської кіностудії.
Окрім того, уперше для дикторів і акторів дубляжу пройде кастинг від найвідомішого українського режисера дубляжу Костянтина Лінартовича.
Програма у додатку
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