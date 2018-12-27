Чим дивуватимуть мешканців і гостей міста на Новий рік та Різдво
У Тернополі на новорічно-різдвяні свята заплановано безліч цікавих подій для дорослих та дітлахів. Основні дійства проходитимуть на Театральному майдані та Набережній ставу й триватимуть до середини лютого.
На тернополян та гостей міста чекають святкові ярмарки, концерти, святкування Нового та Старого Нового року, Парад вертепів.
Програма:
Сімейні розваги на Театральному майдані - 30 грудня з 14:00год.
Зустріч Нового Року (Театральний майдан) 31 грудня – 1 січня
Новорічний концерт на Театральному майдані за участю іноземних колективів (Грузія, Туреччина, Македонія) - 9 січня
Маланка, фестиваль, віншування, Старий Новий Рік - 13 січня
Водохреща, купання в озері, гастрофестиваль Гарячих напоїв - 19 січня
Парад Вертепів - 20 січня
Global East Festival культур від Aiesec - 27 січня з 13:00 год.
Закриття роботи локацій на Театральному майдані.
Вікенд снігу та скульптур на Набережній ставу - 9 -10 лютого
Фестиваль повітряних куль «Файне небо» - 13 -15 лютого
Погода у Тернополі
Погода у Києві
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: