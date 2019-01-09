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У Тернополі ходить Повстанський вертеп
Вже другий рік поспіль у Тернополі проводиться незвичний вертеп. Особливістю є те, що дійовими особами є історичні персонажі: повстанці, зв'язкові, НКВДисти, Сталін.
Учасники виконують давні повстанські колядки, які ще збереглись до наших днів. Сценарій оригінальний, написаний учасниками Молодіжного Націоналістичного Конгресу.
«Вертеп є символічним, оскільки ним ми прагнемо показати боротьбу добра і зла на прикладі подій у ХХ ст., коли український народ боровся за визволення України та протистояв тоталітарному сталінському режиму» - розповідає учасниця вертепу, Оксана Семенець.
Тернополяни та гості міста мають можливість подивитись на це незвичне дійство на Театральній площі з 8 по 19 січня. Також за бажанням можна замовити колядників додому зв’язавшись за номером тел.380681751750.
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