Українська Галицька Партія запрошує відзначити День Соборності разом

У ці дні Україна відзначатиме 100-річчя епохальної події. Особливо символічно буде побувати на призбручанських землях на межі Тернопільської та Хмельницької областей та перейнятися духом єднання.

Адже саме по річці Збруч свого часу проходив кордон між УНР і ЗУНР – двома частинами української держави, які злилися воєдино 22 січня 1919 року.

"Особливо гостро питання СОБОРНОСТІ постало у сучасності, коли триває збройна боротьба за повернення тимчасово окупованих територій на Донбасі, проектуються варіанти повернення в лоно України анексованого Криму", - пояснює голова ТОО УГП Олег Вітвіцький.

Українська Галицька Партія вже традиційно запрошує 22 січня у Підволочиськ на річку Збруч. Адже Соборність - це нагода осмислити те, що створює українську державність.

"Маленький Збруч у суспільній свідомості постає як символ єдності Західної і Наддніпрянської України. Традиційно всі наші осередки зберуться 22 січня у Підволочиську, щоб утворити живий ланцюг єднання двох берегів Збруча. Маєте бажання і час долучитися до акції разом із нами?Зголошуйтеся! Будемо раді", - резюмує Олег Вітвіцький.

Приходьте у вівторок об 11 годині на Збруч - об'єднаємо Україну разом!