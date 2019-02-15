У Тернополі тихою акцією «Ангели пам'яті» вшанують Небесну Сотню

У пам'ять про розстріл Героїв Небесної Сотні у різних містах України відбудеться тиха акція «Ангели пам’яті». З даною ініціативою виступила мистецька агенція «Тереторія-А», у Тернополі захід організовує ГО «Асоціація жінок України «Дія».

У Тернополі акція «Ангели пам’яті» відбудеться 18 лютого об 11:00 год. Місце зустрічі - біля пам`ятника Небесній сотні (площа Героїв Євромайдану).

Учасники запалять лампадки, прочитають молитви за душі загиблих та мир в Україні та покладуть квіти до пам`ятника. Після цього, у «Сквері волонтерів» розвішають паперових ангелів. Приходьте і ви, аби віддати шану нашим Героям!