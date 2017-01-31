Підприємці України, які ж МИ… «БАРИГИ» і «ПРИДУРКИ»!

На скриньку нашого новинного сайту надійшов лист від керівника МО ВО "Фортеця" Тернопільської області Людмили Скакун:

хтось у ФБ поширив мудрі слова, що злість – це найгірша з емоцій : руйнує мозок та шкодить серцю. Може, й так. Але, чомусь її стає останнім часом все більше.

Злість, безпорадність і розпач. Час біжить. Ти , зціпивши зуби, намагаєшся не зраджувати свої принципам: хочеш чесно і справедливо, камінчик за камінчиком…. Намагаєшся, але не дають. Мовчиш, терпиш. Не маєш слів , дивлячись, як одні звиклися з тим, що гинуть люди : в один бік виступили аж до сліз про «наших хлопців», а в інший вже пішли танцювати з нагоди якоїсь «дебільної» річниці чогось. Інші, які вчора слідкували, щоб ти червоний піонерський галстук не забув почепити,- сьогодні у найкращих вишитих сорочках в епіцентрі «любові» до України. Той, хто вчора з тобою стояв і кричав голосніше всіх, що треба міняти систему, - тепер вже сам «система». Одні вчора розслідували, як «попередники» розкрадають гроші, створювали комісії, розкривали схеми, бігали по прокуратурах, а тут – самі вже на цих схемах. Не важливо, де (маленьке місто чи село, столиця чи обласний центр)- скрізь тотальне лицемірство, брехня, «велика політика з маленькими душонками». Ніхто нікому не вірить. Одні стають хижаками, інші (як ті черепахи) – ховаються у панцир. Сподіваються, перечекають, пройде, мине… Але ні. Що відбувається? Куди все котиться? Хочеться втекти, а нема куди!

Взагалі, не люблю свої емоції виставляти напоказ, але сьогодні чомусь назбиралося . Вже майже 20 років приватний підприємець, половину з цих років – громадський активіст, «борець» за вільний , незалежний, сильний середній клас як основу демократії та свободи держави. І…? Немає середнього класу, немає свободи, немає держави… Є злість і розпач. І безсилля. Кожного разу «на одні і ті ж граблі». 2004,2010,2013,2015,2017… Нічого нового, крім нових розчарувань.

Стаття «Які ж ми підприємці «бариги» і придурки» написана у 2015році, а так – наче сьогодні. Тільки частина з тих, хто тоді зібрався під ВРУ - вже закордоном, а інша – «прогнулась под изменчивый мир»… Як вберегти себе і тих, хто ще тримається?! Адже немає нічого гіршого, ніж розчаровуватися в людях і … в собі….

МИ, бо вже понад 15 років належу до цієї особливої касти. Касти хапуг, які доробляються на бідних людях, а самі гроші гребуть лопатами; злісних порушників всіх писаних і неписаних законів, через яких добросовісні працівники не матимуть високої пенсії, а порядні і чесні громадяни України не можуть отримувати достойні пільги і субсидії, різноманітні доплати і виплати. Це ми і тільки ми винні у разі масового отруєння дітей в школах чи дитсадках, це через нас дають тріщини старі, хтозна-коли ремонтовані будинки (бо, бач, нам захотілося облаштувати на першому поверсі магазинчик чи кафе), це через нас у містах і селах немає нормальних парків і скверів (тільки для себе, хапуг, будуємо, а про простих, хороших, людей не думаємо). Та ми в сто разів гірші заробітчан, які , бідні, виїхали з рідної України, важко працюють, щоб заробити ті ворожі гроші, аби купити ту квартирку (може, не й одну, – адже вони важко працюють і далеко від дому). Якщо глибше копнути, то ми і за державних службовців гірші, і за вчителів, і за лікарів (тих, що «не здалися», не зганьбили себе статусом «підприємця» – залишилися за «копійки» служити безкоштовній освіті і медицині) .

Що нам: обманув, приховав – і маєш машину, квартиру і крутий телефон без будь-якого страху і відповідальності (подумаєш, прийдеться кинути пару «кусків», щоб підкупити чи відкупитися). А вони у постійному страху і напрузі, як заробити на іномарочку , як побудувати будиночок на 2-3 поверхи у престижному районі чи зробити євроремонт у квартирі, як у робочий час у перукарню на манікюр потрапити чи у школу на збори (бо ті підприємці не прийдуть (гроші їм важливіші за дитину), а хтось має організувати збір коштів на ремонт класу чи День вчителя. І найважче – все треба робити так, щоб ніхто не засумнівався, що все це на одну зарплату! Отже, гіршого зла як ПІДПРИЄМЕЦЬ годі й шукати. Одним словом, «БАРИГИ».

А тепер про те, чому ми ще й «ПРИДУРКИ»?! А хіба розумна людина прийме рішення типу: не хочу нічого від своєї держави, хочу заробляти на себе і свою сім»ю, не хочу нормованого робочого дня, оплачуваних відпусток і лікарняних, хочу створювати робочі місця, платити справедливі податки і бути фінансово незалежним?! Тільки «ПРИДУРОК» міг такого хотіти, а ще більший «ПРИДУРОК» міг сподіватися, що це хтось оцінить! Ні, в частині відмови від соціальних гарантій (відпусток, лікарняних) – це без проблем, але в частині «справедливі податки», «фінансова незалежність» – це вже занадто. Про яку податкову і соціальну справедливість може йти мова, якщо таких «безмозгих», які «раніше всіх захотіли європейського життя» – мало, ой, як мало. А тому і не нам вирішувати, які мають бути податки і як їх тратити?! Наше діло – «пахати» і в «общак» віддавати, щоб утримувати тих, хто в свій час не прийняв такого «ідіотського» рішення – стати підприємцем. Були б ми розумні, одразу б зорієнтувалися : хтось до заробітчан примкнув, хтось повернувся у сферу «бідних і знедолених», про яких піклуються всі фонди України , захищені статті бюджетів. Але ж ми – «ПРИДУРКИ-ОПТИМІСТИ» : подумали, що ще трохи потерпимо, ще трохи попрацюємо і за себе , і за них. Рано чи пізно вони, розумні, переконаються, що державі, особливо молодій, дуже потрібно збільшувати кількість таких «самоокупних» громадян, які нічого не просять, не вимагають, а все готові зробити своїми руками – тільки не заважайте!Дочекалися?! Збільшилося нашого брата?! Більше стало хіба тих, які стали в чергу за нашими грошима. Допомогло це нам прозріти? Думаю, що ні. Навпаки, почали демонструвати «вищий пілотаж» ідіотизму. Хтось почав ховати від «державних» ненажер частину заробленого, а щоб совість не так гризла – ставав великим меценатом (роздавав направо і наліво: на школи і дитсадки, стадіони і парки, одиноким і багатодітним). Любові і поваги завдяки цьому більше не ставало, а от прохачів – так. Інші почали вкладати гроші в «лобізм по-українськи» : навіщо платити податки не зрозуміло куди, якщо можна заплатити конкретному чиновнику чи депутату за конкретні індивідуальні умови ведення бізнесу. А що ж робила найчисельніша армія підприємців (не таких заможних, щоб купляти «душі»)? НІЧОГО! Заколисані спрощенкою від Кучми , мовчки працювали з вірою на гідне європейське життя, продовжуючи фінансувати «будівництво» величезної системи по знищенню вільних і непідконтрольних громадян України. А щоб ніхто не заважав натхненно працювати, час від часу спокушалися на «дрібненькі» грішки : дитині оцінку купити, державному лікарю подаруночок занести, пожежника задобрити, податківцю за заповнення звіту заплатити. Подумаєш, всього кілька тисяч маленьких людей по парі маленьких грішків! Думай – не думай, а тими маленькими «камінчиками» простелили собі дорогу на Податковий Майдан. І що нас, таких «далеких», врятувало – тільки те, що нас було багато. А велике скупчення «придурків» в одному місці - це небезпечно! Може, хоча б після цього відбулася революція в наших головах?! На жаль, знову ні! Діагноз є діагноз. Ще одна порція тимчасового знеболюючого – нова спрощенка-2011, але без реальної податкової та пенсійної реформи. На скільки вистачило? На 3-4 роки? Але «хвороба» (в особі нашої влади) має здатність з часом пристосовуватися до старих ліків. Тепер вони стали мудріші - працюють за принципом «розділяй і володарюй». Раніше ділили нас тільки на звичайних (нормальних) людей і підприємців (ви ніколи не зауважували, як часто при заповненні анкетних даних ставлять питання: ви десь працюєте чи підприємець?), потім підприємців розділили на «спрощенців» і «загальників», на платників ПДВ і не платників, а у 2011 спрощенців конкретизували по групах. Одним словом, цілеспрямовано готувалися, щоб приручати нас «ефектом доміно». Спочатку зроблять ревізію третьої групи і тих, хто торгує пивом на другій, потім другу групу, а першу «здадуть» вже свої – обурені несправедливістю підприємці третьої та другої груп.

Все просто і очевидно. Але для розумних і далекоглядних. Для тих, хто боїться не касових апаратів, а того, для чого вони вводяться. За наш рахунок утримується ціла армія тих, хто хоче запудрити українцям мозок тим, що Європа починається з касових апаратів. Думаю, багато з нас були закордоном. І , гадаю, аж ніяк наявність облікових пристроїв не стали для вас європейською візитною карткою. Так, майже у центрі американського Вашингтона знайдете цілі вулиці магазинчиків, в яких не має касових апаратів. У серці польського Кракова велика кількість послуг і товарів надається без нього. Але тих, хто там працює, поважає і суспільство, і влада. Поважає точно так, як будь-якого громадянина своєї країни. Бо в цих державах для всіх один закон, перед яким всі рівні : не має значення, чи є в тебе касовий апарат, чи ні. У європейських державах важливим є одне : щоб кожен чесно задекларував свої доходи і сплатив податок. Простий алгоритм: громадянин декларує доходи – держава перевіряє його видатки на відповідність задекларованим статкам. І головне : хто «попався» – той точно буде покараний (і не за правилом найгіршого покарання для підприємця). Саме тому податкова реформа мала б стати одною з перших і ключових реформ для утвердження української держави. Але поки не стала. Чому? Питання до всіх урядів : і теперішніх, і попередніх. Не буде реальної реформи , яка торкнеться всіх і кожного, а не тільки підприємців, – не буде держави. Адже ефективність податкової системи – це фінансовий показник любові громадян до своєї країни . Коли ця любов гармонійна? Коли задоволення від наданих державою послуг не перевищує податкову ціну цих послуг!

Думаєте, щось не по темі! Ні, просто це така собі передмова щодо ключової ознаки нашого з вами ідіотизму. Бо тільки «придурок» може мовчати і терпіти , не відрізняючи, де любов, а де зґвалтування. Кажуть, не хочеш, щоб тобі вилізли на шию, не ставай на коліна. Здається, ми вже навіть лягли (може, не всі, але більшість). Над нами кожного року експериментують, міняючи податкові правила, – ми мовчимо. Нам вже 20 років обіцяють скоротити держаний апарат чиновників – ми чекаємо (утримуємо цілі департаменти управлінь нашої з вами економіки та інших поважних служб, які загнали Україну в боргову яму на кілька поколінь вперед, і чекаємо). Нам розказують казки про пенсійну реформу – ми віримо (платимо майже 500грн. в місяць, щоб отримати через 30-40 років 1000грн., і віримо).

Згадую слова покійного грузинського реформатора Кахи Бендукідзе (мовою оригіналу): «Я не вижу никакой борьбы у вас. Я вчера был в Администрации президента, там на ступеньках живут люди. У них нет выбора, им нечего терять. А что вы делаете? Вот представьте, ваш ребенок заболел, вам нужно какое-то лекарство. Погода плохая и аптека на другом конце города, ночь. Что вы сделаете? Вы пойдете за этим лекарством в любую погоду. Вот это называется нужно. А вам сейчас, значит, ничего не нужно. Когда нужно, люди действуют, спят на ступеньках лестницы, у них единственная надежда. Вы только что заставили президента убежать. А потом этот запал как будто выдохся – вот и результат. Почему я не видел большую многотысячную демонстрацию в поддержку снижения налогов? Нету? А, ну тогда извините. Вы либо не понимаете, что вам хана, либо понимаете, но вас все устраивает».

Я дуже хочу отримати відповідь на це питання 17 червня 2015 року під стінами Верховної Ради України. Сподіваюся, побачити там велику армію однодумців, які піднімуться проти тих, хто вже 24 роки «накачує» нас таблетками брехні. Хочу вірити, що нас буде стільки, що ми зможемо зробити податкову революцію, після якої в Україні стане більше «придурків» , але , підсвідомо, боюся, що поки-що матимемо тільки поповнення рядів БАРИГ та ЗАРОБІТЧАН. Боюся, але вірю і сподіваюся. Бо все, що не відбувається, – на краще. Процес економічного знищення старої України добігає кінця. А це означає, що буде шанс почати все з нуля, з чистої сторінки. Почати писати нову історію нашої держави. Точно не знаю дати початку цієї історії і змісту перших рядків , але переконана, що серед її авторів будуть ті, хто 17 червня прийдуть під стіни Верховної Ради.