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звернення від приватного підприємця Андрія Журавля

До редакції надійшло звернення від приватного підприємця Андрія Журавля.

Шановні мешканці міста!

Мене, як приватного підприємця та жителя Тернополя, змусили звернутися до Вас обставини, які пов’язані із роздмухуванням окремими  так званими «активістами» та депутатами міської ради ситуації навколо моєї земельної ділянки та її забудови по бульвару С. Петлюри в місті Тернополі та з якої ці особи хочуть зробити скандал планетарного масштабу.

Цю земельну ділянку я придбав у приватну власність на законних підставах на земельному аукціоні ще у липні 2014 року. Всі дозвільні документи на ділянку, а також  на початок будівництва погоджені у відповідних інстанціях та відповідають чинному законодавству. В цьому неодноразово могли пересвідчитись контролюючі і правоохоронні органи, які проводили перевірки за численними скаргами та заявами вищевказаних «активістів» та депутатів. Проте, очевидно,  законне придбання цієї ділянки деяким «щирим українцям» не дає спокою, адже маніпуляції громадською думкою, шантаж, а в окремих випадках і погрози її просто відібрати силою в дусі «кращих часів радянської влади»  я чую протягом останнього року. Не відчувають ці люди жодного докору сумління навіть коли залучають до цього процесу людей похилого віку, обіцяючи їм матеріальну винагороду,  та представників церкви. Всі ці події змушують мене запитати у наших доблесних правоохоронців: ми живемо у правовій державі, де поважають закони України і Конституцію, чи у нас панує хаос і анархія, коли будь-хто дозволяє собі зазіхати на приватну власність, бо називає себе «активістом», представляє невідомо яку громаду і вважає себе понад Законом?  Чи ,можливо, очільникам правоохоронних органів сьогодні вигідно не втручатися у такі справи?  Не розумію.

На завершення хочу повідомити, що я готовий вчергове довести всім зацікавленим сторонам свою правоту і законність дій, а також у законний спосіб  не дозволю порушувати свої права і свободи, надані мені Конституцією і Богом.

З повагою,  

приватний підприємець      

Андрій Журавель  

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