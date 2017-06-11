Залозецький став – Залозецькій громаді

В понеділок, 12-го червня 2017-го року об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду Державного майна України за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 відбудеться безпрецедентна подія-конкурс оренди гідротехнічних споруд Ставу Заложці 5, що в смт. Залізці, Зборівського району.

Став № 5 перебуває в оренді Залозецького комбінату комунальних підприємств ще з 2007-го року (чинні договори оренди земель водного фонду та водного об’єкту до 2027-го року). Гідроспоруда Ставу № 5, виставлена на аукціон знаходиться на орендованій комунальним підприємством земельній ділянці.

Залозецький ККП, як орендар ставу і потенційний правонаступник ФДМУ був по надуманим причинам знятий з аукціону.

Тобто, 12-го червня 2017-го року об 11.00 в Фонді Держмайна відбудеться узаконене рейдерство і передача гідроспоруди в оренду приватним особам з подальшим розірванням договорів оренди Ставу з комунальним підприємством і передачі водойми стороннім людям.

Залозецький ККП спрямував звернення в різні правоохоронні органи, Національну поліцію, Прокуратуру, НАБУ щоби зупинити крадіжку Ставу в Залозецької громади.

Залозецька громада обурена такими діями ФДМУ і тому:

в понеділок, 12-го червня 2017-го року, о 10.00 біля приміщення ФДМУ, за адресою: м.Тернопіль, вул.Танцорова, 11 відбудеться пікет-протест проти проведення аукціону оренди гідроспоруди Ставу № 5 і передачі приватним особам, а також з вимогою передати дамбу у власність Залозецькій громаді.

Просимо рибалок, громадські організації, і небайдужих взяти участь в мирній акції-протесті.