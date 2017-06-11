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Залозецький став – Залозецькій громаді

456 34 1В  понеділок, 12-го  червня  2017-го  року  об  11.00  в  Регіональному  відділенні  Фонду  Державного  майна  України  за  адресою:  м. Тернопіль,  вул. Танцорова, 11   відбудеться  безпрецедентна  подія-конкурс  оренди   гідротехнічних  споруд  Ставу  Заложці  5,  що в смт. Залізці,  Зборівського  району.

Став  № 5  перебуває  в  оренді  Залозецького  комбінату  комунальних  підприємств  ще  з  2007-го  року (чинні  договори  оренди  земель  водного  фонду  та  водного  обєкту  до  2027-го  року).  Гідроспоруда  Ставу  № 5,  виставлена  на  аукціон  знаходиться  на  орендованій  комунальним  підприємством  земельній  ділянці.

Залозецький  ККП,  як  орендар  ставу   і  потенційний  правонаступник ФДМУ  був  по  надуманим  причинам  знятий  з  аукціону.

Тобто,   12-го  червня  2017-го  року  об  11.00  в  Фонді  Держмайна  відбудеться  узаконене  рейдерство  і  передача  гідроспоруди  в  оренду  приватним  особам  з  подальшим  розірванням  договорів  оренди  Ставу   з  комунальним   підприємством  і  передачі  водойми  стороннім  людям.

Залозецький  ККП  спрямував  звернення  в  різні  правоохоронні  органи,  Національну  поліцію, Прокуратуру,  НАБУ  щоби  зупинити  крадіжку  Ставу  в  Залозецької  громади.

Залозецька  громада  обурена  такими  діями  ФДМУ  і  тому:

в  понеділок,  12-го  червня  2017-го  року,  о  10.00   біля  приміщення  ФДМУ,  за  адресою:  м.Тернопіль, вул.Танцорова, 11  відбудеться пікет-протест проти  проведення  аукціону  оренди  гідроспоруди  Ставу  № 5  і  передачі  приватним  особам,  а  також  з  вимогою  передати  дамбу у власність Залозецькій  громаді.

Просимо  рибалок,  громадські  організації,  і  небайдужих  взяти  участь  в  мирній  акції-протесті.

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Залозецький став – Залозецькій громаді
Неділя, 11 червня 2017
Thumbnail В  понеділок, 12-го  червня  2017-го  року  об  11.00  в  Регіональному  відділенні  Фонду  Державного  майна  України  за  адресою:  м. Тернопіль,  вул. Танцорова, 11   відбудеться  безпрецедентна  подія-конкурс  оренди  ...
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