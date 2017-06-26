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Група хуліганів зносить паркан на Петлюри (відео)
На інтернет-адресу нашого сайту надійшло повідомлення за підписом «Степан К» із двома відеофайлами. На цих відео, за словами дописувача, зафільмовані події 8 червня 2017 року, коли чисельна група невідомих осіб розвалила огорожу навколо будівництва на бульварі Петлюри в Тернополі.
Автор повідомлення стверджує, що на відео зображена місцева «активістка» Галина Пастушенчин, яка разом з усіма ламає огорожу. Редакція сподівається, що даний відеозапис допоможе правоохоронцям встановити усі обставини і усіх учасників події, а також степінь суспільно-небезпечних дій цих осіб.
Новини тернополян
Група хуліганів зносить паркан на Петлюри (відео)
Понеділок, 26 червня 2017
Понеділок, 26 червня 2017
На інтернет-адресу нашого сайту надійшло повідомлення за підписом «Степан К» із двома відеофайлами. На цих відео, за словами дописувача, зафільмовані події 8 червня 2017 року, коли чисельна група невідомих осіб...
Залозецький став – Залозецькій громаді
Неділя, 11 червня 2017
Неділя, 11 червня 2017
В понеділок, 12-го червня 2017-го року об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду Державного майна України за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 відбудеться безпрецедентна подія-конкурс оренди ...
Вдосконалюйте знання іноземних мов влітку!
Понеділок, 05 червня 2017
Понеділок, 05 червня 2017
Якщо у вас канікули або відпустка, а ви ще не спланували свій вільний час - тоді чекаємо на вас в інформаційно-ресурсному центрі "Вікно в Америку" при Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці!
Безробітні жителі Тернопілля можуть безкоштовно вивчати англійську
П'ятниця, 02 червня 2017
П'ятниця, 02 червня 2017
На Тернопільщині безробітні мають можливість безкоштовно вивчати англійську.
На Гусятинщині відбувся Турнір пам'яті Тані Сосновської
Середа, 31 травня 2017
Середа, 31 травня 2017
Традиційний турнір з волейболу серед жіночих команд вже п’ятий раз зібрав любителів цього виду спорту.
Звернення власника ділянки на Петлюри до депутатів та громадськості
Понеділок, 29 травня 2017
Понеділок, 29 травня 2017
До редакції «Часопису» надійшло звернення за підписом Андрія Журавля. Шановні депутати, громадські активісти, тернополяни!
Майбутні чемпіони-легкоатлети зростають у Залізцях
Неділя, 28 травня 2017
Неділя, 28 травня 2017
На шкільному стадіоні смт. Залізці, Зборівського району, що на Тернопільщині, вперше відбулися змагання з легкої атлетики серед учнів 1-4 класів та дітей старшої групи ДНЗ.
День кар'єри «PROFIT DAY» у Тернополі
П'ятниця, 26 травня 2017
П'ятниця, 26 травня 2017
В Українському домі «Перемога» у м. Тернополі відбувся День кар'єри «PROFIT DAY», співорганізатором якого виступив Тернопільський обласний центр зайнятості.
Юні тернополяни обирали майбутню професію
Вівторок, 16 травня 2017
Вівторок, 16 травня 2017
У Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі відбувся День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів та їх батьків.