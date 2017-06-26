Група хуліганів зносить паркан на Петлюри (відео)

На інтернет-адресу нашого сайту надійшло повідомлення за підписом «Степан К» із двома відеофайлами. На цих відео, за словами дописувача, зафільмовані події 8 червня 2017 року, коли чисельна група невідомих осіб розвалила огорожу навколо будівництва на бульварі Петлюри в Тернополі.

Автор повідомлення стверджує, що на відео зображена місцева «активістка» Галина Пастушенчин, яка разом з усіма ламає огорожу. Редакція сподівається, що даний відеозапис допоможе правоохоронцям встановити усі обставини і усіх учасників події, а також степінь суспільно-небезпечних дій цих осіб.

https://youtu.be/QIfm1kgB15w

https://youtu.be/ejw7jkAuwAw