Останні новини

Нардеп Юрик, агітуючи за Порошенка, порушує усі можливі норми Закону (Фото)

ааааамиа5 березня у «Політерно» повідомили про незаконні «агітаційні гастролі» у Підгаєцькому районі народного депутата від БПП Тарас Юрика, спільно з керівником РДА.

Вчора з’явилась додаткова інформація щодо незаконної агітації штабом Порошенка на Тернопільщині.

В розпорядженні редакції опинились ті самі листи від президента з анкетами та агітаційною інформацією, про які ми згадували.

1 2 e1551870600987

2 1 e1551870807846

3 3 e1551870831829

4 5 e1551870891988

5 8 e1551870913590

6 7 e1551870967286

7 6 e1551870946848Як бачимо, жоден з файлів не містить вихідних даних, що є протизаконним і про що будуть проінформовані спостерігачі мережі «Опора».

А такі календарі Тарас Юрик роздавав у школі:

8 53676905 306925350017639 1973540221291069440 n

Злочинної пікантності учорашньому агітаційному вояжу Тарас Юрика додає той факт, що пан нардеп є головою виборчого штабу кандидата Петра Порошенка в Тернопільській області. І цей фактор у суді стане, як говорять юристи, обтяжуючим, адже здійснення агітації членом виборчого штабу в держустановах карається законом.

Як бачимо, команда Петра Порошенка переходить усі можливі червоні лінії законності виборів. Народний депутат, керівник виборчого штабу, спільно з чиновником із президентської вертикалі, по повній використовуючи своє положення, відкрито порушують закон. А в цей час СБУ займається переслідуваннями опонентів президента по всій країні, вигадуючи справи і фальшуючи для них «докази».

За інформацією Politerno

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Напиши статтю на тему «Кухні світу, кулінарія» та виграй оплату на рік навчання
Вівторок, 05 березня 2019
Thumbnail Абітурієнтів та студентів Тернополя запрошують взяти участь у соціальній програмі Scholarship.  Головний приз - грант у розмірі 15 000 гривень на сплату року навчання в українському ВНЗ. Ця сума...
У «Гармонії» вчилися правильно сприймати світ та рухатися у житті
Вівторок, 26 лютого 2019
Thumbnail
Нацгвардії напророкували виконувати злочинні накази на виборах
Вівторок, 26 лютого 2019
Thumbnail Напередодні президентських виборів особливої актуальності набуває питання про забезпечення суспільної безпеки та охорони правопорядку. Попереду ще багато передвиборчих акцій кандидатів, а також...
Патронат над дитиною - теж робота
Вівторок, 19 лютого 2019
Thumbnail Під таким гаслом відбулася робоча зустріч, організована Тернопільським міськрайонним центром зайнятості для представників міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у...
Чортківські школярі побували в гостях у залізничників
Неділя, 17 лютого 2019
Thumbnail Цікаву екскурсію для учнів Чортківської ЗОШ № 2 організували фахівці районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості - у відокремлений підрозділ «Чортківської дистанції колії».
«Спортивна зима» підбиває підсумки серед любителів інтелектуальних ігор
Середа, 13 лютого 2019
Thumbnail З 4 по 11 лютого 2019 року Тернопільський обласний центр фізичногоздоров'я населення «Спорт для всіх» та Вищий навчальний заклад «Медичний коледж» провели  змагання з шахів серед юнаків в рамках Всеукраїнських...
Скелелазіння у Тернополі. Запрошують усіх бажаючих
Неділя, 10 лютого 2019
Thumbnail Скалелазіння для усіх! Це унікальний вид спорту, який гармонійно розвиває усі м’язи тіла. У центрі Тернополя, за адресою: Федьковича 11 (приміщення Тернопільського Пласту), оновили скелелазну стінку. Її...
На Теребовлянщині змагатимуться рибалки
Вівторок, 05 лютого 2019
Thumbnail Фестиваль Громади рибалок Теребовлянщини з лову риби на мормишку вже всьоме проведуть на Тернопіллі. Відбуватиметься захід 10 лютого.
Юні тернополяни дізналися про секрети ораторського мистецтва
Понеділок, 04 лютого 2019
Thumbnail На засіданні клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, в Будинку праці, старшокласники Тернопільського НВК «Школа-ліцей № 6» ознайомились із секретами ораторського мистецтва.