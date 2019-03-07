Нардеп Юрик, агітуючи за Порошенка, порушує усі можливі норми Закону (Фото)

5 березня у «Політерно» повідомили про незаконні «агітаційні гастролі» у Підгаєцькому районі народного депутата від БПП Тарас Юрика, спільно з керівником РДА.

Вчора з’явилась додаткова інформація щодо незаконної агітації штабом Порошенка на Тернопільщині.

В розпорядженні редакції опинились ті самі листи від президента з анкетами та агітаційною інформацією, про які ми згадували.

Як бачимо, жоден з файлів не містить вихідних даних, що є протизаконним і про що будуть проінформовані спостерігачі мережі «Опора».

А такі календарі Тарас Юрик роздавав у школі:

Злочинної пікантності учорашньому агітаційному вояжу Тарас Юрика додає той факт, що пан нардеп є головою виборчого штабу кандидата Петра Порошенка в Тернопільській області. І цей фактор у суді стане, як говорять юристи, обтяжуючим, адже здійснення агітації членом виборчого штабу в держустановах карається законом.

Як бачимо, команда Петра Порошенка переходить усі можливі червоні лінії законності виборів. Народний депутат, керівник виборчого штабу, спільно з чиновником із президентської вертикалі, по повній використовуючи своє положення, відкрито порушують закон. А в цей час СБУ займається переслідуваннями опонентів президента по всій країні, вигадуючи справи і фальшуючи для них «докази».

За інформацією Politerno