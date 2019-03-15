У штабі Тимошенко мають намір вести паралельний підрахунок голосів й оприлюднити результати раніше за ЦВК

Виборчий штаб кандидата в президенти України, лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко обіцяє провести паралельний підрахунок голосів на президентських виборах й оголосити їхні результати раніше, ніж Центральна виборча комісія.

"Без сумніву, наш підрахунок буде оголошено набагато раніше, ніж це робить Центральна виборча комісія. Це буде зроблено буквально протягом доби", - повідомив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв на брифінгу в п'ятницю в Києві.

За словами С.Соболєва, у "Батьківщини" буде достатня кількість спостерігачів, які готові захистити результати виборів.

"Ми зараз завершили підготовку наших фахівців із паралельного підрахунку голосів, прошу не плутати з паралельним сервером...", - зазначив народний депутат.

Він пояснив, що одразу ж після того, як якась дільнична виборча комісія підрахує підсумки голосування на дільниці й підпише протокол підрахунку голосів, ця сама інформація спочатку телефоном, а пізніше і "живою поштою" передаватиметься до виборчого штабу Ю.Тимошенко. За словами парламентаря, це робитиметься для того, щоб у штабу кандидата в президенти була можливість вести власні підрахунки голосування.

"Це дасть можливість оголосити реальні результати виборів ще до оголошення їх Центральною виборчою комісією", - сказав С.Соболєв.

Як повідомлялося, лідерка партії "Батьківщина" Ю.Тимошенко балотується в президенти України.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня.

За інформацією Інтерфакс-Україна