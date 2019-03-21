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Тимошенко і Зеленський вийдуть до 2-го туру президентських виборів, – соціологія

d0096ec6c83575373e3a21d129ff8fef wide bigПро це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Інститутом аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою «Соціопрогноз».

Так, за Володимира Зеленського готові проголосувати 21,5% українців (26,5% серед тих, хто визначився і голосуватиме). Юлію Тимошенко обирають 15,1% (18,6% серед тих, хто визначився і голосуватиме).

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Петро Порошенко посідає третє місце з результатом 13,9% (17.1%). Умовну позначку в 10% перетинає ще тільки один кандидат - Юрій Бойко, який має 11,2% (13,8 серед тих, хто визначився і прийде на вибори).

Загальнонаціональне опитування проведене Інститутом аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою «Соціопрогноз» за підтримки Київського прес-клубу. Опитування проведено з 8 по 16 березня 2019 року в усіх областях України (за виключенням тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, АР Крим). Всього опитано 2016 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента «віч-на-віч». Статистична похибка не перевищує 2,2%.

За інформацією Depo.ua

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