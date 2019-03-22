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Персоніфіковані пенсії, страхова медицина, підтримка молоді, – Юлія Тимошенко про основні пункти своєї соціальної доктрини

Новий президент забезпечить впровадження страхової медицини, персоніфіковану пенсійну систему та комплексну програму підтримки молоді.

Про це завила кандидат у Президенти Юлія Тимошенко на велелюдному мітингу у Броварах.

«Сьогодні внаслідок так званої пенсійної реформи половина пенсіонерів країни отримали пенсії, нижчі аніж 2 тис. грн. Але влада забула, що в Україні є чинним закон, що пенсія не може бути нижчою аніж мінімальний прожитковий мінімум, що складає 4425 грн, і ця сума затверджена бюджетом. І те, що вони сьогодні половині пенсіонерів платять нижче 2 тис. грн, це означає не лише порушення закону, а це означає, що вони половину пенсіонерів поставили за межею життя», – наголосила вона.

Втілюючи нову соціальну доктрину, Юлія Тимошенко має намір запровадити європейську модель пенсійної реформи. Відповідний законопроект вже чекає розгляду у парламенті.

«Це означає, що після ухвалення цього закону протягом півроку для кожної людини в Україні буде відкрито приватний пенсійний рахунок у державному банку. І кожна людина буде мати на своєму рахунку ті фінансові ресурси, які вона заробила протягом всього життя. І ми знаємо, як проіндексувати і як наповнити ці рахунки реальними коштами», –  пояснила політик.

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Юлія Тимошенко також наполягає на необхідності запровадження страхової медицини, адже запропонована нинішньою владою так звана медична реформа є відвертим знущанням: «99% людей не здатні будуть заплатити за послуги професійних лікарів, а лікарі залишаться без заробітних плат, без права на існування, і вони поїдуть жити і працювати в інші країни».

Для працюючих людей, як пропонує Юлія Тимошенко, медичну страховку із одночасним зниженням податків оплатять роботодавці, а для пенсіонерів, дітей, безробітних і непрацездатних осіб – страховку в повному обсязі заплатить держава. Також медична страховка передбачатиме  безкоштовне надання людям тих медикаментів, які будуть виписані лікарем, додала Юлія Тимошенко.

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У Новому курсі Юлії Тимошенко також є спеціальний пакет для молоді: гарантоване перше робоче місце, гідні зарплати, доступні бізнес-кредити та іпотека, якісна безкоштовна освіта, допомога при народженні дитини.

«Я хочу передати вам частину своєї віри в те, що в нас все буде добре. У нас є ресурси, інтелект можливості. Нам важливо правильно організувати своє життя. Ми закінчимо епоху розрухи та стагнації та почнемо разом епоху розвитку України. Я в це вірю!» – звернулася до людей Юлія Тимошенко.

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