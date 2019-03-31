«Альфа» і броньовики в містах: експерт пояснив, навіщо залякують виборця

На вулицях українських міст сьогодні, 30 березня, з’явилися бійці спецпідрозділу «Альфа», бойові машини і безпілотники. У СБУ визнали, що такі їхні заходи пов’язані із майбутніми виборами.

Силовики виправдовують такий маскарад можливими провокаціями 31 березня, в тому числі, і з боку РФ.

«Все це – демонстрація нашої рішучості негайно припинити будь-які можливі провокації з метою дестабілізації ситуації в Україні. Подобається це чи ні, але я впевнений, що вибори в Україні відбудуться цивілізовано і спокійно. Служба безпеки України в межах своєї компетенції робить для цього все необхідне», – заявив з цього приводу голова відомства Грицак.

Однак зовсім іншої думки про те, що відбувається, політтехнологи і експерти.

Це не більше, ніж спроба залякати виборця, ніж знизити явку на майбутніх виборах, вважає Андрій Золотарьов.

«Антитерористичний підрозділ, розумієте, коли такі підрозділи виводять патрулювати вулиці – це все одно, що з допомогою спецназівців йти у фронтальну атаку … це штучний інструмент, і будь-який військовий командир це знає.

Коли їх виводять на патрулювання, то тільки для того, щоб продемонструвати силу. Коли люди бачать озброєних і автомати на вулицях, це викликає тривогу і це безумовно спрацює на зниження явки виборців на дільниці», – сказав він.