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“Курятник Заставного” під лейбою “Рада бізнесу Тернопілля” скурвилась остаточно: закликає зберегти корупційні потоки від Порошенка

chorn55е5Громадська спілка “Рада бізнесу Тернопілля”, створена в постмайданівський період, у результаті історичних подій в Україні 2014-го року. Основним принципом об’єднання ми завжди декларували аполітичність та непідтримку жодної політичної партії.

Проте, кожен з нас, як активний громадянин, мав право симпатизувати будь-якій політичній силі чи фігурі, не навязуючи свої погляди іншим.

Сьогодні, частина членів нашої організації, долучається до просвітницької роботи термінової громадської ініціативи «Захисти Україну» в Тернопільській області. Вона об’єднала учасників російсько-української війни, волонтерів, представників неурядових організацій та лідерів громадської думки, щоб закликати громадян до відповідальності за свій вибір на президентських виборах-2019.

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Ми завжди виступали і виступаємо за європейське майбутнє України.Тому 21 квітня обираємо не когось персонально — ми вибираємо шлях України у майбутнє: на схід до Москви чи на захід до Європи. Третього шляху немає!

Ми добре розуміємо, що ніяка влада ніколи не була, не є і не буде ідеальною. Вона може змінюватися лише разом з нами і під тиском суспільства.

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Ми також невдоволені повільним поступом реформ у країні та кадровими призначеннями чинної влади, але розуміємо, що рух до Москви практично гарантовано приведе до втрати незалежності нашої країни та повного хаосу в нашому суспільстві. Ще одного розвороту на схід наша країна просто не витримає.

Ми переконані, що 21 квітня варто проголосувати за майбутнє наших дітей, майбутнє держави, збереження України — проголосувати за Петра Порошенка!

Після виборів, як і попередні роки, ми вказуватимем на хиби влади, ми вимагатимемо реформ, ми засуджуватимемо корупцію та кумівство, ми активно й публічно критикуватимемо, пропонуватимемо, а при потребі вийдемо на акції прямої дії. Але зараз… зараз питання просте: бути Україні чи ні. Ми за Україну!

Дане об’єднання підтримують наступні учасники ГС “Рада бізнесу Тернопілля:

1. Олег Мельник, ТОВ “Торгова група “АРС-Кераміка””

2. Олег Мороченець, “НЕОТЕК”

3. Мирослав Загорський, фермерське господарство “Органік Беррі”

4. володимир гульовський, комерційний директор ТОВ “Пивоварня “Опілля””

5. Ruslan Savchyshyn, ПП “MagneticOne”

6. Yaroslav Kolodiy, приватний підпримець

7. Palamarchuk Volodymyr , ФОП Паламарчук В.А.

8. Гурський Юрій, ТзОВ “Хімель”

9. Олег Різник, приватний підприємець

10. Volodymyr Romanko, ТзОВ “Т.Д.К.”

11. Кельнер Володимир, ТОВ “Торгова група “АРС-Кераміка””

12. Петрик Андрій, ФОП Петрик А.

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