Чи розгледять українці справді нових політиків?

Перед другим туром президентських виборів нам обіцяють усе й одразу. Майже на тарілочці. Але так не буває. Реформи не робляться за день-два, місяць, навіть за 5 років завершити початі зміни важко. Але кожні вибори - це “вікно можливостей”. Тобто час, коли громадськість і справді нові політики мусять вимагати реформ і реальних дій. А разом із тим самим творити зміни, бо попереду знову вибори - парламентські. Вже восени.

Щоб обговорити найважливіші реформи, яких негайно потребує країна, минулої неділі у Києві Українська Галицька Партія разом із Силою Людей ініціювала широку дискусію. До організації та участі долучилися відомі громадські діячі - антикорупціонер Віталій Шабунін, експерт з судової реформи Михайло Жернаков, засновник руху “Чесно” Олег Рибачук, експерт з питань партійних грошей Ігор Фещенко та інші. У контексті результатів першого туру виборів президента, дискутували про суди, корупцію, гроші партій і децентралізацію та майбутні парламентські вибори.

“Всі говорять про дебати, про шоу, але до змісту політичних програм кандидатів не доходить. Люди уникають проблем, вони готові вірити у віртуальну реальність, ілюзію, для них важливою є форма. Питання, які справді на порядку денному країни, замовчують. Тому ми зібрали нових політиків, щоб обговорити ключові блоки: боротьбу з корупцією, виборчу реформу та децентралізацію”, - каже голова Політради Української Галицької Партії Роман Лозинський.

Нові політики - це ті, хто критично ставиться до будь-якої влади. І вимагають реальних змін. “Ми написали 4 ключові проблеми в антикорупції: поміняти керівництво антикорупційної прокуратури, перезавантажити НАЗК, забрати в СБУ право займатися корупційними й економічними злочинами, не заважати НАБУ. Ми всі разом посунемо реформи вперед. Ми готові допомогти президенту здійснити потрібні кроки - дати йому законопроект про перезавантаження НАЗК і САП, який він просив. Далі - кроки за ним. Це буде дія, після якої я публічно буду підтримувати Порошенка. Зеленському я повірив би, якби він назвав ключових осіб команди і показав свою програму. Не ту, яку він показував досі, а реальну і якісну”, - зазначив Віталій Шабунін.

“Нові політики і громадськість мусять тиснути на владу”, - каже Михайло Жернаков. При якому президентові цей тиск можливий? Хто зацікавлений в справжніх реформах і здатен зберегти проєвропейський курс розвитку країни? Про це говорила і медіаексперт з Одеси Зоя Казанжи, і один з лідерів Української Галицької Партії Тарас Чолій.

“Кожен наступний президент буде зеленський, якщо не буде справжньої судової реформи. У нас це - базова реформа. Але суспільству цього не треба. Воно голосує за шоу”, - каже Зоя Казанжи. Вона також наголошує, що в Україні триває інформаційна війна з Росією, і не варто цього недооцінювати.

“Галицька Партія прийняла рішення про підтримку чинного Президента у другому турі виборів. Ми маємо до нього зауваження, ми будемо перші, хто спитає про те, що не зроблено. Але наразі Україна знову вибирає між цінностями Майдану і антимайдану, між Сходом і Заходом”, - переконаний Тарас Чолій.