Останні новини

Чи розгледять українці справді нових політиків?

GATE BES 8457Перед другим туром президентських виборів нам обіцяють усе й одразу. Майже на тарілочці. Але так не буває. Реформи не робляться за день-два, місяць, навіть за 5 років завершити початі зміни важко. Але кожні вибори - це “вікно можливостей”. Тобто час, коли громадськість і справді нові політики мусять вимагати реформ і реальних дій. А разом із тим самим творити зміни, бо попереду знову вибори - парламентські. Вже восени.

Щоб обговорити найважливіші реформи, яких негайно потребує країна, минулої неділі у Києві Українська Галицька Партія разом із Силою Людей ініціювала широку дискусію. До організації та участі долучилися відомі громадські діячі - антикорупціонер Віталій Шабунін, експерт з судової реформи Михайло Жернаков, засновник руху “Чесно” Олег Рибачук, експерт з питань партійних грошей Ігор Фещенко та інші. У контексті результатів першого туру виборів президента, дискутували про суди, корупцію, гроші партій і децентралізацію та майбутні парламентські вибори.
“Всі говорять про дебати, про шоу, але до змісту політичних програм кандидатів не доходить. Люди уникають проблем, вони готові вірити у віртуальну реальність, ілюзію, для них важливою є форма.  Питання, які справді на порядку денному країни, замовчують. Тому ми зібрали нових політиків, щоб обговорити ключові блоки: боротьбу з корупцією, виборчу реформу та децентралізацію”, - каже голова Політради Української Галицької Партії Роман Лозинський.

GATE BES 7974

Нові політики - це ті, хто критично ставиться до будь-якої влади. І вимагають реальних змін. “Ми написали 4 ключові проблеми в антикорупції: поміняти керівництво антикорупційної прокуратури, перезавантажити НАЗК, забрати в СБУ право займатися корупційними й економічними злочинами, не заважати НАБУ. Ми всі разом посунемо реформи вперед. Ми готові допомогти президенту здійснити потрібні кроки - дати йому законопроект про перезавантаження НАЗК і САП, який він просив. Далі - кроки за ним. Це буде дія, після якої я публічно буду підтримувати Порошенка. Зеленському я повірив би, якби він назвав ключових осіб команди і показав свою програму. Не ту, яку він показував досі, а реальну і якісну”, - зазначив Віталій Шабунін.

“Нові політики і громадськість мусять тиснути на владу”, - каже Михайло Жернаков. При якому президентові цей тиск можливий? Хто зацікавлений в справжніх реформах і здатен зберегти проєвропейський курс розвитку країни? Про це говорила і медіаексперт з Одеси Зоя Казанжи, і один з лідерів Української Галицької Партії Тарас Чолій.

“Кожен наступний президент буде зеленський, якщо не буде справжньої судової реформи. У нас це - базова реформа. Але суспільству цього не треба. Воно голосує за шоу”, - каже Зоя Казанжи. Вона також наголошує, що в Україні триває інформаційна війна з Росією, і не варто цього недооцінювати.

“Галицька Партія прийняла рішення про підтримку чинного Президента у другому турі виборів. Ми маємо до нього зауваження, ми будемо перші, хто спитає про те, що не зроблено. Але наразі Україна знову вибирає між цінностями Майдану і антимайдану, між Сходом і Заходом”, - переконаний Тарас Чолій.

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Передвиборчі містифікації: як Порошенко прослизнув у другий тур
П'ятниця, 05 квітня 2019
Thumbnail Ще до закінчення підрахунку голосів ні для кого вже не було таємницею, хто з кандидатів пройшов у другий тур, а хто так і залишився сидіти на лаві запасних.
Юні тернополяни тепер знають як виготовляють вуличні світильники
Четвер, 04 квітня 2019
Thumbnail Дев’ятикласники Тернопільської ЗОШ №8 побували на екскурсії в ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра», яку організували фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.
Робітничі професії – гарантія успішного працевлаштування
П'ятниця, 29 березня 2019
Thumbnail Фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості організували ярмарок вакансій ВП «Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль» та ВП «Тернопільська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівської...
Школярі побували на тренінгу в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості
П'ятниця, 22 березня 2019
Thumbnail Як краще пізнати себе? Як зрозуміти ближніх? Який в мене настрій? Що саме мені потрібно робити для саморозвитку? На ці та інші питання на березневому засіданні клубу «Час Z», що діє при...
Засідання Тернопільського Клубу бізнес-подій
Вівторок, 19 березня 2019
Thumbnail 1000 і одна ідея для започаткування власної справи зацікавила безробітних тернополян, які відвідали клуб бізнес-подій, що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.
5-річній дівчинці Ані терміново потрібна Ваша допомога
Вівторок, 19 березня 2019
Thumbnail Наша Анютка тільки почала своє життя в березні 2014 року, а вже у вересні змушена була змінити свою затишну домашню колиску на лікарняне ліжко.
На Тернопільщині відбувся обласний Чемпіонат з вільної боротьби
Субота, 16 березня 2019
Thumbnail Відбувся Чемпіонат Тернопільщини з вільної боротьби серед борців 18-20 років. За результатами визначились спортсмени, які у складі збірної 25-28 березня в Харкові представлятимуть Тернопільську область на Чемпіонаті...
Бджоляр, ландшафтний дизайнер та ветеринар розповіли чортківським школярам про свої професії
Четвер, 07 березня 2019
Thumbnail Цікавий світ професій манить старшокласників своєю «різнобарвністю». Молода людина, яка стоїть на порозі закінчення школи, прагне знайти собі фах  до душі. Але як не загубитися в цьому розмаїтті?...
Напиши статтю на тему «Кухні світу, кулінарія» та виграй оплату на рік навчання
Вівторок, 05 березня 2019
Thumbnail Абітурієнтів та студентів Тернополя запрошують взяти участь у соціальній програмі Scholarship.  Головний приз - грант у розмірі 15 000 гривень на сплату року навчання в українському ВНЗ. Ця сума...