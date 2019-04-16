Як освоїти більше 3 млн дол платників податків, займаючи владні кабінети у найбіднішій області України

У квітні 2015 року Тернопільщину очолив Степан Барна. Новий голова облдержадміністрації призначив керівників управлінь.

Посада начальника управління капітального будівництва дісталася давньому товаришу Барни – Віктору Кузяку.

Цьому не завадила навіть судимість Кузяка за корупційні оборудки з держбюджетом під час спільної роботи зі Степаном Степановичем у фірмі «Тер-Бау-Гіпс». Дивним чином спецперевірка цієї судимості не виявила. (Про це ми повідомляли не одноразово http://bit.ly/2DfMbYN )

З 1 серпня 2016 року всі закупівлі за бюджетні кошти обов’язково повинні відбуватись за системою публічних закупівель «Prozorro» й у відкритому доступі.

Реформування системи держзакупівель отримує спротив чиновників різних рівнів. Розповімо чому. УКБ є найбільшим розпорядником бюджетних коштів на будівництво об’єктів соціальної інфраструктури Тернопільщини. Аналізуючи систему «Prozorro» за 2016-18 роки, ми помітили, що у тендерах найчастіше фігурують 2 фірми.

Будь-яке будівництво неможливе без проектно-кошторисної документації. У системі «Prozorro» у замовленні цієї документації найчастіше фігурує ПП «Рембудзахід». Основну суму фірма отримувала від розробки проектно-кошторисних документацій, замовником яких було УКБ та різні відділи, підконтрольні райдержадміністраціям області.

«Рембудзахід» активно залучали до субпідрядів будівництва різних об’єктів соціальної інфраструктури, де замовником було також УКБ. Таким чином фірма отримала від Тернопільської ОДА 12 мільйонів грн. державних коштів. ( http://bit.ly/2ZauWRY )

До 2015 року «Рембудзахід» очолював нинішній очільник УКБ Віктор Кузяк. Після його призначення на посаду керівниками і власниками були Ольга Суслова і Оксана Лемак. Якщо вірити реєстрам, керівником та власником підприємства з березня 2018 року є Оксана Юріївна Лемак.

Подаючи обов’язкові документи для участі у публічних закупівлях, пані Лемак підписала довідку, що ні вона, ні очолювана нею фірма ніяк не пов’язані з іншими учасниками процедури закупівлі або членами комітету тендерних закупівель.

Однак зв’язок ми знайшли. І Оксана Лемак, і Віктор Кузяк, і Степан Барна свого часу разом працювали в «Тер-Бау-Гіпс». Саме тоді, коли Кузяк отримав судимість. Засновників і керівників компаній «Тер-Бау-Гіпс» і «Рембудзахід» пов’язує навіть контактний номер телефона, зазначений у документації.

В. Кузяк та О.Лемак також є спізасновниками ГО «Всеукраїнська федерація канополо», яка зареєстрована у лютому 2014 року з юридичною адресою м.Тернопіль, Князя Острозького 3, за цією ж адресою зареєстрована уже знайома нам фірма “Рембудзахід”.

Ми маємо незаперечні докази, що Лемак та Кузяк підтримують дружні стосунки. 12 квітня 2019 року після закінчення робочого дня Кузяк на своєму авто Volksvagen Transporter ВО7775АІ, який зазначений в його декларації, попрямував до офісу ПП Рембудзахід, що і юридично, і фактично знаходиться за адресою Князя Острозького, 3, де в авто сіла пані Лемак. Вони поїхали до помешкання пані Лемак за адресою її реєстраціїї, авто простояло під її будівлею декілька годин.

Інше підприємство, на яке ми звернули увагу, ТОВ СК-РЕМБУДРЕСТАВРАЦІЯ. Фірма виконує капітальні ремонти та будівництва за проектами ПП “Рембудзахід”. Товариство отримало 70 мільйонів гривень. ( http://bit.ly/2VMercC )

Власником підприємства вказана Ольга Володимирівна Суслова, яка протягом 2016-17 років одночасно була власницею згаданого підприємства “РЕМБУДЗАХІД”. З червня 2017 року власником ТОВ СК-РЕМБУДРЕСТАВРАЦІЯ стає син Ольги Володимирівни Павло Суслов. Здогадайтесь, за якою адресою зареєстроване це підприємство? Також Князя Острозького, 3.

Крім того, Суслова Ольга Володимирівна зареєєстрована приватним підприємцем та здійснює діяльність у сфері ресторанного бізнесу.

Її ресторан “Da Vinchi” знаходиться за адресою Січинського, 2. А реєстр майнових прав вказує на те, що власником його є Віктор Кузяк.

І, звичайно, випадковість, що реєстрація особистого автомобіля ТОЙОТА КЕМРІ ВО7778АР, а отже її особиста реєстрація пані Суслової збігається з адресою квартири, яка належить пану Кузяку, по вул. Коновальця, 8.

А проживає Ольга Суслова у Підгородньому в приватному будинку на вул. Подільській разом з Віктором Кузяком, про що нам розповіли мешканці села. Підтвердженням цього факту є відео, на якому ми зафіксували автомобіль Кузяка Volksvagen Transporter у дворі зазначеного будинку о 2-й годині ночі.

У своїй декларації Віктор Кузяк не вказує ні Лемак, ні Суслову, ні їхнє майно.

( http://bit.ly/2IyE7FY )

Отож, підбиваючи підсумки, можемо стверджувати, що всі ці люди мають прямий зв’язок між собою і з начальником управління капітального будівництва та головою тендерного комітету В. Кузяком.

Участь в тендерах пов'язаних осіб забороняється, згідно п. 7 ч. 1 ст. 17 ЗУ (про публічні закупівлі), замовник повинен відмовити учаснику якщо виявляє те, що учасники пов'язані між собою, або пов'язані із членами тендерного комітету.

( http://bit.ly/2UBcfZa )

За досліджений нами період ці 2 фірми, за мовчазної згоди С Барни освоїли понад 3 мільйони доларів. А оскільки пані Лемак є керівником ще кількох фірм, де засновниками фігурують громадяни країн офшорів (Шагане, Наміру, Шентаді, Хілар), ми припускаємо можливість виведення частини коштів за межі України.

За разультатами проведеного дослідження ми звернулися до Генеральної прокуратури України, Національного атикорупційного бюро та Національного агентства запобігання корупції.

У наступних публікаціях ми покажемо незадекларовані майно фігурантів цього розслідування.

ВО "Автомайдан" Тернопільський осередок