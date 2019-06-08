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Люди Української Галицької Партії йдуть на вибори до Верховної Ради України разом з партією «Голос»

УГП 1Про співпрацю обох команд сьогодні на Х позачерговому з’їзді УГП оголосив голова Політради Галицької Партії Роман Лозинський.

“Ці три з половиною роки ми творили одну зі справжніх нових партій. І в Києві це видно.

Останні вибори до ОТГ показали, що ми є не тільки романтики і мрійники, ми можемо показувати добрі результати, на рівні з великими парламентськими політичними партіями. Тому сьогодні УГП є повноцінним партнером інших політсил”, - пояснює політик.

За його словами, Українська Галицька Партія залишається окремим суб’єктом. У форматі співпраці політсила делегує своїх представників до списку “Голосу” та узгоджує кандидатури по одномандатних виборчих округах Галичини.

На мажоритарку З’їзд УГП сьогодні затвердив на Львівщині - Наталію Піпу (115), Галину Васильченко (118), Олега Шибу (119), Віталія Андрейка (122), Тараса Чолія (123), на Франківщині - Івана Вережака (88), на Тернопільщині - Аллу Квач (167) та Олега Вітвіцького (166). З дружніх до Галицької Партії команд від Голосу на округах запропоновані громадський діяч, співзасновник Студентського Братства Львівщини, підприємець Ярослав Рущишин (117) та активіст ГО “Люди країни” Тарас Єлейко (120).

Нагадаємо, голова Політради Роман Лозинський та член УГП на Тернопільщині Богдан Яремко стали цього тижня офіційними представниками “Голосу”, відповідно, на Львівщині і Тернопільщині. “На Івано-Франківщині ми наразі налагоджуємо зв’язок і співпрацю з представниками партії “Голос”, - зазначив Роман Лозинський.

Ще десяток членів УГП подали свої кандидатури до списку “Голосу”, який партія має намір оголосити 8 червня на своєму з’їзді у Києві. Наразі переговори між партіями далі тривають.

У порядку денному нинішнього З’їзду УГП: офіційне рішення щодо участі у виборах до Верховної Ради України, узгодження формату участі та співпраці з іншими політсилами, обговорення кандидатур та участі членів команди в мажоритарних округах.

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Джерело: TeNews

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