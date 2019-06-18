Кого Святослав Вакарчук представив у Тернополі? (відео)

16.06 до Тернополя разом зі своєю командою партії "Голос" приїхав український музикант і вокаліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Він провів прес-конференцію, після цього на Театральному майдані зустрівся з тернополянами й дав годинний концерт.Партія Голос створена у травні 2019 року. З’їзд відбувся 8 червня, на ньому представили першу десятку кандидатів, які йдуть до парламенту по списку цієї політичної сили, повідомив "Новинам" UA Тернопіль її член Ярослав Юрчишин. За його словами, 14 червня команда «Голосу» офіційно подала до Центральної виборчої комісії документи для участі у парламентських виборах. Повідомляє UA: Тернопіль