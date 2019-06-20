Обуренню немає меж! ВО “Батьківщина” пропихає в Раду скандального Цимбалюка

Тернопільський журналіст Сергій Сінкевич опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці саркастичний пост щодо появи регіонівського генерала у прохідному списку ВО “Батьківщина”.

Пам'ятаєте у Маяковського?.. -"двоє в комнатє. Я і Лєнін..." Тут ситуація - Тернопільський журналіст Сергій Сінкевич опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці саркастичний пост щодо появи регіонівського генерала у прохідному списку ВО “Батьківщина”.

Пам'ятаєте у Маяковського?.. -"двоє в комнатє. Я і Лєнін..." Тут ситуація - інша...Двоє в кабінеті - проффесор Янукович і... теж професор(!), доктор юридичних наук(!) Михайло Цимбалюк, який, виявляється, отримав у партійному виборчому списку "Батьківщини" прохідний №15... Порішав, все-таки з "мамою"...Та хто бисумнівався... Але, даремно Юлія Володимирівна "повелась" на претензії Михайла Михайловича. Ой, даремно! Бо, враховуючи генеральсько-губернаторське минуле "п'ятнадцятого",..його персона голосів партії - (принаймні, на Тернопільщині) - точно не додасть...Така от історія про двох професорів. Один - в бігах, інший - у списку...)))інша...Двоє в кабінеті - проффесор Янукович і... теж професор(!), доктор юридичних наук(!) Михайло Цимбалюк, який, виявляється, отримав у партійному виборчому списку "Батьківщини" прохідний №15... Порішав, все-таки з "мамою"...Та хто би сумнівався... Але, даремно Юлія Володимирівна "повелась" на претензії Михайла Михайловича. Ой, даремно! Бо, враховуючи генеральсько-губернаторське минуле "п'ятнадцятого",..його персона голосів партії - (принаймні, на Тернопільщині) - точно не додасть...Така от історія про двох професорів. Один - в бігах, інший - у списку...)))