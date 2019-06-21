Продовження скандалу з губернатором часів Януковича

В продовження теми ще декілька цікавих фактів з життя генерала Цимбалюка від Сергія Сінкевича. Без емоцій. Без образ. Тільки факти, які, як відомо, річ - вперта...За правління Януковича, Тимошенко сиділа в тюрмі з серпня 2011-го до лютого 2014-го. І всі ці роки Цимбалюк вірно служив Федоровичу на посадах губернатора Тернопільської і Львівської ОДА, а також ректором університету МВС. Тоді медіа повідомляли, що саме на плацу університету, яким керував Цимбалюк, збирались у 2014-ому тітушки, щоб розганяти львівський Майдан.

У своїй Вікіпедії Михайло Михайлович цнотливо повідомляє, що "подав заяву про відставку з посади голови Львівської ОДА." Типу - добровільно...))) Хоча всі бачили по телевізору, як його примусили це зробити, просто у його ж кабінеті, місцеві активісти. Він явно злякався і заяву написав. Бо розумів, що в іншому випадку, занесуть в сміттєвий контейнер... А коли революція звільнила Тимошенко з камери, Цимбалюк - зразу опинився біля неї...) Показовою є і епопея з призначення М.М. керівником львівської обласної "Батьківщини". Місцеві партійці його явно не хотіли. І аж з третьої спроби, коли сама ЮВТ прибула до Львова "розрулити" - Цимбалюк став нарешті партійним босом...І що? У 2019-ому, на президентських виборах, "заробив" для Юлі дуже слабенький результат. Якщо не сказати - провалив її вибори...І, попри це все, отримує прохідне місце в списку...Хтось думає, що така милість подарована благодійно? Не знаю. Буває... Але в Одесі у таких випадках кажуть - "..не смішіть мої тапочки...")))