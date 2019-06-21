Останні новини

Продовження скандалу з губернатором часів Януковича

cumbalyukВ продовження теми ще декілька цікавих фактів з життя генерала Цимбалюка від Сергія СінкевичаБез емоцій. Без образ. Тільки факти, які, як відомо, річ - вперта...За правління Януковича, Тимошенко сиділа в тюрмі з серпня 2011-го до лютого 2014-го. І всі ці роки Цимбалюк вірно служив Федоровичу на посадах губернатора Тернопільської і Львівської ОДА, а також ректором університету МВС. Тоді медіа повідомляли, що саме на плацу університету, яким керував Цимбалюк, збирались у 2014-ому тітушки, щоб розганяти львівський Майдан.

У своїй Вікіпедії Михайло Михайлович цнотливо повідомляє, що "подав заяву про відставку з посади голови Львівської ОДА." Типу - добровільно...))) Хоча всі бачили по телевізору, як його примусили це зробити, просто у його ж кабінеті, місцеві активісти. Він явно злякався і заяву написав. Бо розумів, що в іншому випадку, занесуть в сміттєвий контейнер... А коли революція звільнила Тимошенко з камери, Цимбалюк - зразу опинився біля неї...) Показовою є і епопея з призначення М.М. керівником львівської обласної "Батьківщини". Місцеві партійці його явно не хотіли. І аж з третьої спроби, коли сама ЮВТ прибула до Львова "розрулити" - Цимбалюк став нарешті партійним босом...І що? У 2019-ому, на президентських виборах, "заробив" для Юлі дуже слабенький результат. Якщо не сказати - провалив її вибори...І, попри це все, отримує прохідне місце в списку...Хтось думає, що така милість подарована благодійно? Не знаю. Буває... Але в Одесі у таких випадках кажуть - "..не смішіть мої тапочки...")))

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Тиждень профорієнтації
П'ятниця, 31 травня 2019
Thumbnail Наприкінці навчального року відбувся своєрідний тиждень профорієнтації, який провели фахівці з профорієнтації Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели виїзні акції у ЗОШ сіл...
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Субота, 25 травня 2019
Thumbnail Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих!  Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
В Ігровицькій ЗОШ визначили професії майбутнього
Субота, 25 травня 2019
Thumbnail Виїзне засідання клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, відбулося в Ігровицькій ЗОШ.
У Тернополі діятиме Літній ІТ-табір для школярів
Понеділок, 20 травня 2019
Thumbnail Із 3 до 14 червня 2019 року в Мультимедійній лабораторії «МедіаСтарт» буде працювати Літній ІТ-табір неповного дня для дітей віком 10-14 років.
Донеччанин став членом дружнього колективу ТзОВ «Бучачагрохлібпром»
Середа, 15 травня 2019
Thumbnail Сьогодні переселенець з Донецька Ігор Ющак успішно адаптувався до нових умов життя на Бучаччині Тернопільської області. Проте, кілька років тому усе було інакше…
Юні ланівчани «приміряли» професію пожежника
Вівторок, 07 травня 2019
Thumbnail Восьмикласники Лановецької ЗОШ № 2 побували в 11-й Державній пожежно-рятувальній частині управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.
«МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка»
Неділя, 05 травня 2019
Thumbnail Мультимедійна лабораторія «МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка». На заняттях учасники розвивають технічну творчість, на практиці знайомляться з фізикою та механікою, вчаться розробляти алгоритми та створюють...
У Тернопільській «Гармонії» вчилися спілкуванню
П'ятниця, 26 квітня 2019
Thumbnail «Заговори, щоб я тебе побачив». Цей вислів Сократа влучно висвітлює суть чергового засідання жіночого клубу «Гармонія», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Тема засідання: «Ефективна комунікація...
Тернопільські школярі змагалися в інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ професій»
Вівторок, 23 квітня 2019
Thumbnail Чверть сотні старшокласників трьох Тернопільських (№ 4, № 9 та № 13) і Великоберезовицької ЗОШ змагались в ерудованості та кмітливості, взявши участь у інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?» на тему: «Світ...