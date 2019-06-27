(Не)виконані обіцянки, нові програми і статки нардепів Тернопільщини, які балотуються знову. Частина II: Михайло Головко

Вдруге, а декому й втретє, кортить поборотися за депутатський мандат на мажоритарних округах Тернопільщини. Станом на 26 червня ЦВК внесла в інформаційно-аналітичну систему «Позачергові вибори народних депутатів 2019» шість прізвищ кандидатів, які зараз є чинними нардепами, – Микола Люшняк (БПП), Тарас Пастух («Самопоміч») і Михайло Головко («Свобода»), Ігор Побер («Удар»), Олег Барна і Тарас Юрик (БПП). Спробуємо проаналізувати їхню діяльність у попередній каденції за допомогою відкритих даних у проекті “Другий шанс”.

Округ №164 втретє хоче завоювати 36-річний Михайло Головко. У 2014 році він набрав тут 35,64 % або 39 061 голосів виборців. У 2012 р. результат М.Головка був ще потужнішим – 45,33% голосів, а це довіра понад 52-х тисяч виборців. В усіх трьох випадках Михайла висувало ВО «Свобода», членом якого він є з 2002 р.

Михайлові Головку 36 років, він – чинний депутат Верховної Ради України, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Кандидат економічних наук. 2012 рр. – депутат Тернопільської міської ради від ВО «Свобода». Народний депутат України 7-го і 8-го скликань. Був узгодженим кандидатом від низки опозиційних сил (ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», Фронт Змін, Громадянська позиція та ін.) по округу № 164. У січні 2013 року захищав інтереси групи компаній «Мрія» Івана Гути від тиску податкової. Голова Міжфракційного депутатського об’єднання Верховної Ради України «За тверезе майбутнє».

Виконані і невиконані обіцянки нардепа

Експерти аналітичного порталу «Слово і діло» упродовж всієї каденції стежили за (не)виконанням народними обранцями обіцянок, задекларованих у передвиборчій програмі. Михайло Головко зумів виконати усього чверть від обіцяного.

21 обіцянку нардеп виконав. Головко голосував за усі заявлені ним у передвиборчій програмі цінності – змусити держслужбовців говорити українською, заборону торгівлі землі сільськогосподарського призначення, безвізовий режим з ЄС, соціальні гарантії для учасників АТО, відповідальність чиновників за неправомірні рішення, визнання вояків ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність України. Серед конкретних заходів щодо захисту інтересів виборців ОВО №164 знаходимо одну виконану обіцянку – 5 лютого 2016 року спрямував депутатські запити до Кабінету Міністрів України, до ТОДА та у МОЗ щодо недопущення закриття лікарень у смт Вишнівець та с. Максимівка Збаразького району та недопущення обмеження фінансування Почаївської районної комунальної лікарні. У процесі виконання на порталі «Слово і діло» зазначені 25 обіцянок нардепа. Головко запевняє, що «свободівці» таки домагатимуться скасування депутатської недоторканості, розпуску місцевих держадміністрацій, вступу України до НАТО, встановлення візового режиму з ЄС, заборону приватизації стратегічних підприємств, зняття президентської і депутатської недоторканості та інших. Не вийшло Михайлові Головку виконати 38 своїх передвиборних та інших обіцянок. Не забезпечені пільгові кредити на відкриття малого бізнесу, не повернуті у державну власність вже приватизовані підприємств, воєнні видатки країни не покриті за рахунок оподаткування над прибуткових олігархів, не започаткований перехід до накопичувальної пенсійної системи, не скасована недоторканість суддів, не повернута графа «національність» у свідоцтва про народження і паспорти українців. Не вдалося Михайлові Головкові скасувати Пенсійну реформу і податковий кодекс, запровадити низку змін до судової реформи, здешевити газ.

Детальніший аналіз обіцянок нардепа тут.

Експерти порталу «Серпом по рейтингу» помітили Михайла Головка у трьох зашкварах. Депутат голосував за відмову зняття недоторканості з Березкіна, був серед тих, хто врятував від зняття недоторканості з Вілкула, а також з тими, хто захистив депутата Полякова від арешту НАБУ.

Чим відрізняються програми чинного і майбутнього нардепа

Програма Михайла Головка, з якою він йшов у парламент у 2012 р. і здобув 45% голосів виборців 164-го округу, називалася «Своя влада – Своя власність – Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі» і містила рецепти подолання олігархів при владі, а також План всеосяжних докорінних перетворень, в якому декларувалися принципи відповідального народовладдя, могутності середнього класу і збереження національної ідентичності. У 2014 р. програма докорінних перетворень Михайла Головка називалася «Українська перемога». Чи то спеціально, чи випадково програма кандидата в нардепи М.Головка у 2019 році називається так само і містить ті ж пункти докорінних перетворень. Це можна зрозуміти, адже багато положень програми нардеп недовиконав. В око впало однакове закінчення програм. Нащо ж обіцяти те, що вже виконано?

Чим володіє Михайло Головко

На кінець другої каденції свого депутатства пан Михайло володіє квартирою у Тернополі площею 64 м кв. і будинком у Новиках Збаразького району – 445 м кв. (власник – дружина). Їздять Михайло Головко з дружиною на однакових машинах одного року випуску. В обох Honda CR-V 2012 р. Заробив нардеп у Раді за 2017 рік 447 395 грн., доходи дружини (допомога на дитину) 10 320 грн. 116 тисяч гривень становили грошові перекази, отримані від родини. Має подружжя й заощадження – 33 000 доларів і 80 000 грн. складають банківські рахунки Михайла, 21 000 доларів заощадила його дружина Мар’яна. Так виглядала каденція депутата на 164-му виборчому окрузі (м.Збараж) Михайла Головка. Чи вдасться йому виграти цього разу, дізнаємося після 21 липня. Нагадаємо, раніше ми аналізували депутатську каденцію обранця від Тернополя Тараса Пастуха. Далі буде…

Примітка. Аналіз діяльності народних депутатів базується на даних з відкритих джерел і є частиною передвиборчого проекту інформагентства «Терміново» під назвою “Другий шанс”. Редакція не використовує оціночних суджень, несе відповідальність і має підтвердження на кожну тезу, використану у статті.

Джерело: Терміново новини