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"Напрацювання" голови Тернопільської ОДА

66607349 2432832980131908 5790525344268156928 n"Поки православний Степан Барна разом з Петром Порошенком "їздять по вухах" греко-католикам на прощі в Зарваниці, а їхні боти коментують в мене на сторінках про 300тис доларів, які я заплатив Зеленському за округ, мені в поштову скриньку їх газетка прийшла. В ній все прекрасно, відремонтує "гаївський міст", вирішив проблему гаражів, водна арена і взагалі "сплошна" любов до тернополян... то ж........

Пігулка для пам'яті номер 3(остання).

Степан був настільки "крєпким хозяйствінніком", що умудрився продати розбиту об трамвай Skoda Super в 2007 р за 20 тисяч доларів, це ту Шкоду яку його братан об трамвай розбив, смішно? Уявіть за кого він всіх нас вважає, Степан Степанович ж точно знав що це помітять однозначно.https://politerno.com.ua/…/chy-to-braty-barny-znajshly-loh…/
Степан привів в Тернопільську область турецьку компанію яка мала зремонтувати всі дороги, правда, потім виявилось, що один турок в Хмельницькому памперсами торгує, а другого звати Ігор і він живе у Львові де займається "жареними каштанами". http://www.automaidan.org.ua/07082017.html
За час керування Степаном нашою областю ми позбулись єдиного державного асфальтного заводу, а як наслідок ,,помер" Тернопільський облавтодор. Барна зі своїми Свинарчуками просто плювати хотів, що там працювало більш ніж 700 людей.https://terminovo.te.ua/blogi/6507/
 Не можу не пригадати Вам, як Степан Барна лобіював будівництво ГЕСів на Дністрі в угоду Кононенку і УКРГІДРІ, це напевне, тому, що він патріот і дуже любить Тернопільщину. https://www.facebook.com/100002156900953/posts/1625705060844708?s=100002156900953&sfns=cl
Тут - як Степан Степанович з своїми "Свинарчуками" ділив дороги по 40 метрів https://terminovo.te.ua/analitika/4865/
Тут - як пригрів одіозних регіоналів https://www.facebook.com/100002156900953/posts/2407568425991697?s=100002156900953&sfns=cl
Тут як відбілити цих регіоналівhttps://automobilrevue.net/v/UloxeldfYWVsTTg…
Тут - він для тернополян з любов'ю і турботою про Їх здоров'я видав ліцензію торф’яним котельнямhttps://www.facebook.com/100002156900953/posts/1608420302573184?s=100002156900953&sfns=cl
Тут - як Свинарчуки розділили 3 млн доларів для себе любимих https://terminovo.te.ua/news/8490/
Ну і звичайно, як Степан за наші гроші втюхував на виборах Петра.https://terminovo.te.ua/news/8157/

Я повністю підтримую"Стоп Реванш" і дай нам всім Боже хорошої пам'яті.

Про це пише на своїй сторінці у Фейсбук Ігор Василів

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