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Вакарчук їде на Тернопільщину!

YVS 2723У середу до Тернополя приїжджає лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук. У середу о 19:00 він матиме велику зустріч на Театральному майдані. А до того і ще опісля - з окремими візитами він відвідає Теребовлю, Зборів і матиме музичний вечір у Чорткові.

Окремий візит у межах “Туру змін” запланований до Теребовлі, де політик та його місцева команда на чолі з мажоритарником від “Голосу” Олегом Вітвіцьким (166 округ), зустрінуться з мешканцями у середу, 17 липня, о 14:30 на центральній площі біля пам’ятника князя Василька. Після розмови про важливі зміни для нашої країни Святослав обіцяє маленький акустичний виступ.

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Після цього лідер Голосу відвідає Зборів, де зустрінеться з виборцями о 17:00. Тут його супроводжуватиме кандидат від Голосу Василь Мартюк.

О 19:00 запланована годинна зустріч з тернополянами на Театральній площі. Тут буде розмова та акустичний концерт.

На завершення дня, після великого виступу у Тернополі, запланована зустріч та виступ у Чорткові. Тут подія розпочнеться о 21:00 на площі Героїв Євромайдану.

Чортків належить до 167 округу. Від Голосу тут кандидує мер Заліщиків Алла Квач. Вона вже четвертий рік очолює місто, за цей час їй вдалося захистити Дністер від ГЕС, відновити парки, тротуари, дороги, встановити дитячі та спортивні майданчики, зробити вуличне освітлення, організувати молодіжні фестивалі, взяти участь у всеукраїнському проекті “Нові лідери” із проектом туристичного кластеру. За попередніми даними різних соціологій, Алла Квач випереджає у відсотках кандидатів від інших політичних сил.

Нагадаємо, лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук під час зустрічей розповідає про своє бачення змін в країні, а також знайомить зі своєю місцевою командою. 

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