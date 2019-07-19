«Підтримайте цю унікальну жінку на виборах!»: Святослав Вакарчук про Аллу Квач у Чорткові

«В тої жінки треба вчитися і дякувати їй за сина. Я за неї більше хвилююся, аніж за себе», - так Святослав Вакарчук на сцені у Чорткові представив Аллу Квач, кандидатку до Верховної Ради від «Голосу».

17 липня у місті було дуже голосно. Молодь, діти, дорослі люди - всі зібралися на площі Героїв Євромайдану, щоб зустрітися зі Святославом Вакарчуком та його командою, поспілкуватися і поспівати.

Лідер партії «Голос» закликав підтримати на виборах 21 липня Аллу Квач, мера Заліщиків, маму 5-ти дітей, захисницю Дністра, унікальну жінку, яка пройшла довгий і складний шлях та має повне моральне право йти у владу і робити зміни вже там. Святослав переконаний, змогла у місті - зможе й у Раді.

Алла Квач має чіткий і узгоджений з фахівцями план дій. У її команді працюють експертні групи. Вони не перед виборами, а вже останні кілька років досліджували різні питання суспільного життя і окреслили чіткі кроки змін. Їх Алла Квач заклала в основу своєї програми і буде впроваджувати у парламенті.