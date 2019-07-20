Мер Шматько, який хоче бути депутатом від Борщівщини, брав хабарі і «сидів на відкатах»?

Мер Чорткова Володимир Шматько, який балотується по окрузі №167 (Борщівський, Чортківський, Заліщицький райони) до Верховної Ради, потрапив в чергову халепу. Пройшовши опитування на детекторі брехні, представник партії "Сила людей" двічі збрехав, коли його запитали стосовно отримання хабарів та "відкатів".

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Але нічого дивно в цьому не має, адже лишень цієї весни правоохоронці затримали на хабарі двох членів команди мера Чорткова, який так любить вихвалятись участю в телевізійному проекті "Нові лідери". У квітні затримали керівника одного з відділів міської ради - Андрія Філіпа, а у травні заступника Володимира Шматька - Олега Недокуса.

Тільки це ще не все, лишень за якихось 3 роки було порушено 11 кримінальних справ проти керівництва Чортківської міської ради:

2016 рік:

Перша справа за номером 12016210190000480 була порушена три роки тому - привласнення бюджетних коштів.

2017 рік став рекордним для чиновників - 5 порушених справ:

12017210190000281 - привласнення бюджетних коштів на суму 172 589,37 гривень

12017210190000282 - привласнення бюджетних коштів на суму 129 517,55 гривень

12016210190000328 - питання землеустрою

12017210190000539 - привласнення бюджетних коштів

42017211190000048 - не укладення договорів пайової участі

2019 рік - три справи:

12019210190000073 - привласнення бюджетних коштів на суму 102 357 гривень

12019210190000104 - привласнення бюджетних коштів на суму 216 763,35 гривень

12019210190000140 - привласнення бюджетних коштів на суму 99 998,21 гривень

Враховуючи перспективу кримінальної відповідальності по будь-якій з відкритих справ, стає зрозумілим його нестримне бажання отримати депутатський мандат, а разом з ним так і не скасовану парламентом депутатську недоторканість, підсумовують на порталі Chortkiv.online

За інформацією zvistka.net.ua