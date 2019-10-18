Українська Галицька Партія розповіла, що приховує місцева влада від тернополян

17 жовтня у Тернополі відбулася прес-конференція “Контроль за владою: скільки це коштує українцям?”. Активісти Української Галицької Партії розповіли тернополянам, наскільки прозоро, відкрито та доступно працюють органи місцевого самоврядування у Тернополі та області.

Захід відбувся у рамках прес-конференцій одночасно на базі прес-клубів Тернополя, Львова та Івано-Франківська. Серед спікерів були Ірина Яремчук, заступниця голови Політради УГП, Анна Войтович, голова ТОО УГП, Алла Квач, мер Заліщиків, Ольга Лівель, заступниця голови Хоростківської ОТГ з гуманітарних питань, Максим Макар з Центру громадського моніторингу та аналітики, Назар Зелінка, депутат Тернопільської міської ради, юристи та інші експерти. Вони представили моніторинги роботи влади, як по місту, так і по області, щодо її прозорості та законності.

“Місцева влада на Тернопільщині висвітлює свою роботу не в повній мірі. Часто на офіційних ресурсах рад відсутні статути, регламенти чи проекти рішень. Це може спричинити до зловживання своїм службовим становищем. Тому контроль з боку громадськості важливий. Це і було нашою основною мотивацією для цього заходу”, - говорить Анна Войтович, Голова ТОО УГП.

Прес-конференцію також відвідала Мар’яна Зварич, представниця Тернопільської міської ради. Вона також долучилася до обговорення і розповіла, як ТМР втілює принципи прозорості і відкритості у своїй роботі.

“Вирішення важливих питань вимагає діалогу, співпраці влади і громадськості. Діяльність влади повинна бути прозорою і доступною, а громадськість має знати, як це перевірити. Ми повинні будувати довіру, бо тільки так наша область зможе стати успішною” - зазначає Ірина Яремчук, заступниця голови Політради УГП.

Українська Галицька Партія надалі буде продовжувати контролювати владу. Люди мають право знати, на що витрачають їх кошти.