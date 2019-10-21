Що не так з прозорістю Тернопільської міської ради? Результати дослідження

Результати моніторингу «Контроль за владою: скільки це коштує українцям?» оприлюднили у Тернопільському прес-клубі. Прозорість Тернопільської міської ради проаналізував юрист Української Галицької партії Костянтин Борщ.

За словами юриста, Тернопільська міська рада має офіційний сайт, який ведеться безперервно і скрупульозно. Новинна інформація подається вчасно і оперативно. На офіційній сторінці розміщений статут, а також інші електронні документи, зокрема, положення про загальні збори, про місцеві ініціативи, про консультації з громадськістю міської територіальної громади і положення про громадські слухання в Тернопільській МТГ. Положення про місцеві ініціативи дозволяють населенню міста з власної волі набути законодавчої ініціативи в ТМР, тобто вони можуть подати проект рішення від себе, передбачена і розписана процедура. Нею можуть скористатися громадяни.

- Єдине, що я виділив, попередній запис осіб, які можуть бути присутні на пленарному засіданні сесії Тернопільської міської ради, – каже Костянтин Борщ. – Введена така бюрократична процедура. Умова присутності – наявність вільних місць у залі, тобто громадянину можуть відмовити, якщо там немає вільних місць.

Ведеться звукова трансляція з динаміків на фасаді Тернопільської міської ради та інтернет-трансляція, яка інколи буває не зовсім якісною. Проекти рішень Тернопільської міської ради і виконавчого комітету публікують вчасно.

- Але є невеличке зауваження, – продовжує Костянтин Борщ. – Згідно з ч. ІІІ ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проект рішення органу місцевого самоврядування повинен публікуватись за 20 днів. Як показує практика, міська рада цього не дотримується. От, скажімо, крайня сесія ТМР відбулася 6 вересня. Проекти рішень публікувалися з 19 серпня по 6 вересня, тобто у день сесії.

Монітори також вважають неправильною практику внесення з голосу під час сесії.

Рішення сесії з’являються протягом тижня, а не у день сесії, як цього вимагає законодавство.

Є на сайті інформація про виконання бюджету, це загальна інфографіка – сума витрат і прибутків по галузях . І це теж називають недостатнім, щоб аналізувати економічну ситуацію в місті. Це можна виправити поданням інформаційного запиту, на які міська рада відповідає, зазвичай вчасно.

Перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності, а також перелік об’єктів комунальної власності, які можна взяти в оренду теж можна знайти на сайті ТМР. Однак нема переліку земельних ділянок, які можна орендувати, у відповіді на запит відповіли, що такий реєстр не ведеться.

- От, наприклад, виділення земельної ділянки під садівництво, яке за планом зонування є рекреаційною зоною (вул. Микулинецька), виділення земельної ділянки для індивідуального будівництва місце, яка за планом зонування є ділянкою для будівництва багатоквартирного будинку, – зазначає Костянтин Борщ. – За цими фактами подали звернення у правоохоронні органи і ГУ НП в Тернопільській області, за одним відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем.

Виявили спосіб легального обходу аукціону перед приватизацією комунального майна (вул. Франка,8). Звертаються люди з приводу виділень земельних ділянок (будівництво на вулиці Миру).

- Але якщо документи викладаються, це можна побачити і написати, це означає досить високий рівень публічності міської ради, – каже Костянтин Борщ.

Юрист зазначає, що дозвільні документи на будівництво можна відстежити, а не виходити на пікет вже коли приїхав бульдозер і почав будівництво.

Повідомляє terminovo.te.ua