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Нардеп Богданець бреше на усю країну, пояснюючи обставини, через які був засуджений

453535888 87979797 111Народний депутат від “Слуги народу” Андрій Боганець, обраний по 163 Округу в Тернополі, відверто обманює, коли посилається на службу в АТО, під час якої, “перебуваючи у відпустці між ротаціями”, побив чоловіка бо той “плюнув йому в обличчя”.

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Слова Богданця легко спростовуються документами, які знаходяться у відкритих джерелах.

Як засвідчує витяг з державного реєстру судових рішень, у серпні 2015 року Тернопільський міськрайонний суд розглянув у відкритому судовому засіданні  кримінальне провадження № 607/21639/14-к про обвинувачення Богданця Андрія у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Суд визнав його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України та призначив йому покарання:

–  за ч. 1 ст. 296 КК України у виді штрафу в розмірі 8500 гривень в дохід держави;

–  за ч.  1 ст. 122 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два ) роки  .

Згідно із ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим  визначити остаточне покарпання у виді  2 (двох ) років обмеження волі.

Пом’якшуючими  обставинами у цій справі виступили: щире каяття у вчинених злочинах та наявність двох неповнолітніх дітей, 2003 та 2005 років народження. Окрім цього, пом’якшуючим фактором у вироку суду вказується те, що Андрій Богданець перебував в зоні АТО… УВАГА – з 13 березня 2015 року по 20 квітня 2015 року, приймаючи участь в антитерористичній операції, а саме у містах Слав’янськ, Курахове, с. Піски Донецької області. Ні про які ротації і інші періоди служби у документі не вказується.

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На підставі ст. 75 КК України Богданця Андрія звільнили від відбування призначеного покарання, з випробуванням, із іспитовим строком один рік.

Та можливо Богданцю б і вдалось ввести в оману суспільство, якби не зазначені у вироку обставини. А саме, злочин було скоєно 18 листопада 2014 року, а не у відпустці під час ротації. Вище зазначено – служив він у березні-квітні 2015 року.

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Це підтверджує і інший документ, оприлюднений рядом ЗМІ ще напередодні парламентських виборів.

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У цьому документ чорним по білому зазначено дату скоєння злочину із конкретизацією особи злочинця – Андрія Богданця. Котрий, увага, “з умислом на вчинення хуліганських дій, маючи на меті показати свою винятковість та розпущеність пов”язану з неповагою до особи та людської гідності , грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилось у зневажливому ставленні до громадського порядку та існуючих у суспільстві загальновизнаних правил поведінки і моральності, демонструючи байдуже ставлення до суспільних відносин, які забезпечують спокій громадян, а також дотримання правил поведінки у побуті, безпричинно розпочав конфлікт із потерпілим Стрілецьким В.М.”.

І ні про який плювок в обличчя бравому АТОшнику Богданцю, який перебував в зоні проведення антитерористичної операції місяць і тиждень, у вироку суду не йдеться. Скоріше, висновок із вищезазначеного можна з робити протилежний: Богданець поїхав у зону АТО у березні 2015 року саме для того, щоб у серпні у суді мати пом’якшуючу обставину і уникнути покарання за скоєний злочин.

Повідомляє Politerno

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