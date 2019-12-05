Представника Зе-команди не пустили на вибори голови Великих Бірок

29 листопада на засіданні Великобірківської селищної виборчої комісії було прийняте рішення не реєструвати кандидатом на посаду селищного голови представника від Тернопільської обласної регіональної організації політичної партії «Слуга народу» Романа Дяківа.

Причина відмови в тому, що кандидат подав документи на вибори не селищного голови Великих Бірок, як вимагає закон, а сільського. Враховуючи, що Великі Бірки більше 40 років є селищем- то як можна було так «начудити»- одному Богу відомо. Вочевидь Зе-слугам, що село, що селище - один…. Тому комісія справедливо « відправила» Зе-команду брати участь у виборах сільського голови. Але історія на цьому не завершилась. Представники владної команди вирішили оскаржити таке рішення в Тернопільському окружному адміністративному суді. Сьогодні вони разом з купою юристів прибули на судове засідання. Але і тут їх чекало розчарування: колегія суддів відхилила апеляційну скаргу, оскільки позивач Роман Дяків не мав права звертатися з позовом до суду, бо не є чиним кандидатом на посаду селищного голови, а, отже, згідно чинного законодавства не являється суб'єктом виборчого процесу. Такий позов повинна була подати місцева партійна організація «Слуги народу». До всього вищеописаного можна добавити: вражає невігластво та безлад , який наразі панує у владній команді в області. Скажіть, будь ласка, як ці люди зможуть управляти містами, селищами та громадами, як зможуть вирішувати соціальні, економічні, побутові проблеми людей, якщо вони елементарні документи правильно не в змозі заповнити. То ж, шановні виборці, робіть висновки.