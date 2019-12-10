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Тернопільські депутати «закрили» очі і віддали компанії Василя Лила 2 га землі разом з вулицею

7867868 343434 2У жовтні Тернопільська міська рада віддала в оренду під обслуговування складів компанії ТОВ «Тервікнопласт» майже півтори га вільної землі, яка могла би йти через аукціон. До того ж долучила ще пів гектари вулиці, проїзд по якій перекритий воротами. 

Натомість товариство «Тервікнопласт» за такі привілегії мало би долучитися до співфінансування капітального ремонту вулиці Поліської. Ця компанія більш відома торговою маркою «Viknar’off».

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За місяць до того, компанія ТОВ «Тернопільбуд» виграла тендер на капітальний ремонт ділянки дороги по вул.Поліській в м.Тернополі (від вул.Промислової до вул.Поліської, 11, «Метінвест»)». З міського бюджету ТОВ «Тернопільбуд» має отримати 7,2 млн. грн. на капремонт цієї вулиці. Хоча, як виявилося, компанія не має відповідної ліцензії на капітальні ремонти доріг.
Втім, попри очевидне порушення, у Тернопільській міській раді закрили на це очі. 
Земля і гроші потрапляють в одні руки.  ТОВ «Тервікнопласт» і ТОВ «Тернопільбуд» мають одного і того ж засновника. Це – відомий в Тернополі будівельник, бізнесмен Василь Лило. 

72169565 480919569168242 8995696275760349184 nПро це розповідалося в журналістському розслідуванні «Міськрада Тернополя планує віддати будівельнику 4,6 га землі з приданим на 7,2 мільйонів гривень». Публікація вийшла 15 жовтня.
У ГУ НПУ в Тернопільській області виданню повідомили, що в тому числі за журналістськими матеріалами по цій темі зареєстроване кримінальне провадження. Триває досудове слідство.
Тим не менше, депутати міської ради не звертали увагу на можливі правопорушення та на ознаки фіктивності тендеру. І на сесії 25 жовтня затвердили рішенням сесії № 7/39/169 проект землеустрою, яким віддали в користування частину вулиці Поліської, площею 0,55 га, та вільну земельну ділянку, площею 1,44 га. Цих два гектари було додано до 2,6 га, якими до того часу вже користувався ТОВ «Тервікнопласт». 
Таким чином у користуванні компанії Василя Лила опинилося 4,6 га землі для обслуговування виробничо-складського приміщення та виробничого цеху зі складськими та адміністративними приміщеннями за адресою вул. Поліська,20. А також, фінансування ремонту дороги до свої території на 7,2 млн. грн.

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У розпорядженні видання «Політерно» є копії документів, які були підставою для прийняття рішення сесії Тернопільської міської ради №7/39/169 від 25.10.2019.
Варто зауважити, що під час сесії міський голова Сергій Надал запропонував це питання розглянути «з голосу» після оголошеної перерви. Тобто питання не вносилося в порядок денний на старті сесійного засідання.  Питання про 4,6 га землі попало на розгляд одним з останніх. Таку процедуру внесення питань можна переглянути у відеотрансляції сесії за 25 жовтня. 
Окрім того, досить цікавим є те, як сам проект рішення потрапив на розгляд. 
Згідно Регламенту сесії Тернопільської міської ради (Розділ VІ. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ), «проекти рішень із відповідними погодженнями, інші документи й матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, … доводяться до відома депутатів шляхом надсилання документів на електронні адреси, які вказані депутатами та оприлюднені на сайті міської ради, одночасно з орієнтовним порядком денним не пізніше, як за п’ять днів до відкриття сесії». 
Повторимо, за п’ять днів до сесії проект рішення повинен бути опублікований на сайті міської ради. Втім, це не той випадок дотримання Регламенту.
Проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул.Поліська,20 товариству з обмеженою відповідальністю «Тервікнопласт» оприлюднений за день до сесії, а саме 24 жовтня.
Заява від ТОВ «Тервікнопласт» в міську раду щодо цього проекту рішення датована 23 жовтня 2019 року. Окрім того, окремі додатки до заяви датовані – 24 жовтня. Зокрема, витяги  з Державного земельного кадастру доносилися наступного дня.

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Таким чином, цей проект рішення зовсім не мав би потрапити на розгляд цієї сесії, оскільки процедура розгляду недотримана. Але це депутатів міської ради не зупиняло. 
У преамбулі рішення №7/39/169 від 25.10.2019 вказано підстави прийняття: 
«Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Тервікнопласт», керуючись ст.12,120,124,125,126,142,186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань регулювання земельних відносин та екології, міська рада
ВИРІШИЛА».

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Тут згадують висновки двох постійних комісій: містобудівної та земельної. 
У пакеті документів, долучених до проекту рішення, є висновок містобудівної комісії. Дата прийняття висновку – 24 жовтня. Десь приблизно у той час, коли представники «Тервікнопласту» доносили необхідні додатки. 
Підписав висновок міський депутат-«свободівець» Назар Редьква. Він головував на засіданні комісії того дня.

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А ось висновку постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин та екології нема. Згідно даних, вказаних на сайті Тернопільської міськради, останнє засідання цієї комісії відбулося рік тому – 4 жовтня 2018-го. 
Головою комісії мав би бути депутат Андрій Шкула, але він відмовився від таких повноважень у липні 2019-го.
Висновок, навіть якщо був підготовлений так, як треба, залишився без підпису.
І тепер, як видно з публічної кадастрової карти, частина вулиці Поліської перестала бути вулицею, а віддана на 5 років в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

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Тож, попри явні ознаки порушень Регламенту сесії, попри ознаки недотримання умов тендеру на 7,2 млн. грн.., 31 міський депутат плюс мер міста проголосували «за» те, щоб віддати в користування частину вулиці Поліської і майже 1,5 га землі, яка могла би йти через аукціон.

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