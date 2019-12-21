Що планує робити міський голова Тернополя після виборів?

Останні сесії Тернопільської міської ради перетворилися на атракціон небувалої щедрості. Міські депутати, очолювані мером, як з рогу достатку, наліво і направо роздають в Тернополі землю. Особливою «популярністю» користуються маленькі діляночки до однієї сотої під індивідуальне гаражне будівництво, які потім «чудесним» способом трансформуються і на них виростають багатоповерхові магазини та офісні центри.

І ні міський голова, ні народні обранці «не беруть собі до голови», що земля роздається в зелених рекреаційних зонах, в центральній частині Тернополя практично на бордюрах, де ходять люди. Але доступ до ділянок мають не всі смертні, від чого напрошується висновок, що вся ця «манна небесна» далеко не безкоштовна. Вочевидь, що люди, які «в темі і в долі», є наближені до міського голови та його оточення. Наразі назріває думка, що мерська команда «активно збирає копійку» : хтось готується до місцевих виборів, хтось відкладає на «чорний день», усвідомлюючи, що скоро «фініш». Бо остання соціологія для декого не вельми втішна.

P/S Якщо порахувати, скільки за останні чотири сесії міської ради роздали землі під гаражі,- то виникає слушна думка, що нинішній міський очільник після виборів готує собі «запасний аеродром» у вигляді Асоціації гаражних кооперативів Тернополя.

https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/32578.html