Як міська влада «роздає» комунальне майно

15 листопада минулого року виконавчим комітетом Тернопільської міської ради згідно з прийнятим рішенням та у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» повинно було бути оголошено про намір передати в оренду майно комунальної власності.

Відповідно до цього, фізичні та юридичні особи, які виявили бажання орендувати це комунальне майно, протягом 10-ти робочих днів з моменту опублікування оголошення про проведення конкурсу мали б право подати необхідні документи для участі в ньому. Однак, під час проведення щоденного моніторингу офіційного веб-ресурсу міської ради активісти встановили, що в порушення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» оголошення про проведення конкурсу на сайті було оприлюднене заднім числом після 29 листопада, тобто після 10-ти денного терміну подачі заяв на участь у конкурсі. Більше того, 3 грудня на офіційному веб-ресурсі Тернопільської міської ради вже був оприлюднений проект рішення про надання в оренду цього ж комунального майна «своїм» визначеним юридичним особам, які начебто «перемогли» у конкурсі.

Серед «своїх» виявились сімейний жек «Благоустрій» депутата міської ради, наближеного до міського голови, Галини Гевко, які претендують на нежитлове приміщення площею 262,4 кв.м. по вулиці 15 квітня,6, а також адвокат Андрій Кукурудза, який, очевидно за «вагомі заслуги» перед мером вибив для свого бюро приміщення площею 50 кв.м. на вулиці Назарія Яремчука, 25.

За інформацією нашої редакції, такі махінації з комунальним майном не поодинокі і міські чиновники добре наживаються на таких оборудках, грубо порушуючи чинне законодавство. Прикро, що місцеві правоохоронці (ні поліція, ні прокуратура) не звертають на це уваги, як і не звертають уваги на махінації з землею. Вони, ймовірно, разом з чиновниками живуть за принципом: ви пишіть собі, пишіть, а ми знаємо своє… Але, як кажуть, все так не буде.

Далі буде…