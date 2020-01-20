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Міська влада застосовує брудні схеми при передачі комунального майна в оренду

міськрада тернопільПублікація на нашому інтернет-ресурсі 2-го січня матеріалу «Як міська влада «роздає» комунальне майно» наробила багато «шухеру» в міській раді.

Нагадаємо нашим читачам, що мова в статті йде про махінації чиновників міської ради з орендою комунального майна, коли оголошення про намір передати в оренду таке майно було опубліковане на офіційному сайті міської ради після 10-ти денного терміну подачі заяв на участь у конкурсі і оприлюднене заднім числом, а одразу ж, буквально через декілька днів, були оприлюднені переможці так «званого конкурсу».

За нашою інформацією, чиновники управління комунального майна нічого кращого не придумали і пояснили це збоєм в системі!!! Але, незважаючи на такий «зальот», всі зацікавлені особи в цій схемі (а це, нагадаємо, крім самих чиновників, депутатка від «Свободи» Галина Гевко, адвокат Андрій Кукурудза) почали активно шукати вихід із не вельми приємної ситуації. І що ви думаєте: знову на сайті міської ради з’явилося оголошення про намір передати в оренду це ж саме майно. І знову заднім числом!!! Отже, раніше всі подібні оголошення друкувалися в рубриці «Аукціони, оголошення, вакансії». Після «шухера» «розумники» з міської ради створили на офіційному веб-ресурсі нову підрубрику «Оренда комунального майна. Тернопіль».

сайт міськради 01

ЇЇ можна відкрити зайшовши в рубрику «Послуги та майно громади», далі за посиланням «Майно комунальної власності» і далі «Оренда комунального майна. Тернопіль».  Відкривши цю підрубрику, ви одразу побачити якраз це оголошення, яке є єдиним і яке датоване 27 грудня 2019 року. Тільки «прикол» в тому, що, за результатами моніторингу активістів, до 13 січня 2020 року на цій сторінці не було жодного оголошення. Вона була чиста!!! Правоохоронцям це можна легко перевірити шляхом доступу до серверної системи. Вочевидь скоро на сайті міської ради з’являться ті ж самі «переможці» конкурсу, що і минулого разу.

Далі буде…     

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