Ріо-де-Тернопіль: одні з найвищих тарифів і один з найоплачуваніших мерів

Команда міського голови Сергія Надала знову змушена вдаватися до маніпуляцій, оскільки інформаційне поле складається далеко не на користь мера. А це відверто тривожний дзвіночок у рік виборів.

Найгучнішим на початку року став скандал із відмовою міськради надавати слідчим документи, які стосуються наміру продати своїм людям за надто заниженою ціною приміщення в самому центрі міста. Тож в мерії проводили обшук, документи вилучили, а будівлю колишньої лікарні залізничників арештували. Якщо прокуратура встоїть перед розмаїтими спокусами, декому загрожує цілком реальний кримінал.

Міський голова спробував переключити увагу тернополян популістичним відеозвернення до уряду, в якому хотів постати захисником жителів міста та поборником за кожну їхню копійку. Однак тут же влип в чергову історію, адже ролик висміяли, а активіст Олег Синовець наробив шуму, продемонтрувавши цифри, які розвінчують заяви Надала про економію та турботу про пересічних жителів Тернополя.

Насправді керівництво мерії так турбується про містян, що в Тернополі тепер один з найвищих тарифів на воду в Україні(!!!). А економить так, що заступники мера отримали за грудень понад 60 тисяч гривень зарплати, міський голова за листопад отримав 88 тисяч, а загалом за минулий рік – 803 мільйони 453 тисячі. І це на фоні систематичних цинічних заяв про брак коштів на зарплати працівникам соціальної сфери.

«Питання, чому в інших містах тариф на воду зріс у середньому на 15-20%, а в Тернополі на 37%, адже вартість електроенергії по країні однакова, а зарплати в нашому місті одні з найнижчих по країні (ці дві складові є найсуттєвішими при формуванні тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення)», – зауважив Олег Синовець.

На особистій сторінці Сергія Надала у Фейсбуці активіст запропонував меру підтвердити тези із свого маніпулятивного відеозвернення конкретними діями. Зокрема, знизити зарплату собі та заступникам, адже її розмір на фоні середньої зарплати в місті та тої вакханалії, яка робиться у місті, просто обурює. Як і повернути попередні тарифи на проїзд у громадському транспорті, як це зобов’язував мерію суд.

На конкретні зауваження Сергій Надал у Фейсбуці відповів, що… «Тернопіль став одним з перших міст, де запровадили електронний квиток». Правда ж, по суті звернення. Ще мер принагідно похвалися «карткою тернополянина» та іншими «досягненнями», однак ні словом не згадав, чому тернополяни мають платити більше, ніж жителі більшості обласних центрів, і чому в них, на додачу, один з найбільш високооплачуваних міських голів. Тим паче, що містяни абсолютно не відчувають ефективності від того, що чиновники виписують собі космічні зарплати на тлі зубожіння інших людей та деградації інфраструктури міста.

Стараються гасити в міськраді й інші негативи в інформаційному полі. Щойно ЗМІ згадали про витівку із запровадженням плати в садках для іногородніх дітей, як сайт міськради вже запевняє, що рішення судів – на користь мерії. Однак офіційному сайту мерії вже давно немає довіри серед людей через систематичні перекручування, як це вже було із ухвалою Верховного суду України щодо парку на Алясці на місці дачного кооперативу, де дачники продовжують відстоювати свої права. І реалізація передвиборчого проекту Надала із спорудженням парку на даній території ще під великим знаком запитання.

«Гасила» прес-служба мерії цього тижня ще одну «пожежу». В Кутківцях людей шокувала інформація, що на місці, де жителі села бачили футбольний майданчик, чиновники на кадастровій карті намалювали… гаражі. Причому гаражі ці мають дістатися далеко не простим людям, зокрема особам з числа правоохоронних органів.

Обурення людей в мерії пробують пригасити наступним повідомленням:

«Будівництво поля для міні-футболу в мікрорайоні Кутківці» – таку петицію у 2018 році підтримав 301 тернополянин. Незадовго на засіданні виконавчого комітету було підготовлено відповідний проєкт рішення для розгляду цієї петиції та доручено управлінню ЖКГ вивчити ситуацію.

Місцеві мешканців на той момент були проти створення у цьому місці спортивного майданчика, адже вирощували там городину. Також обговорювали можливість будівництва у цьому місці гаражів.

Наразі Тернопільська міська рада знову готова зустрітися і вивчити це питання разом з мешканцями мікрорайону «Кутківці». Головне, аби рішення, що має бути на цій території, приймали самі мешканці, а не окремі особи».

Виглядає, що в Кутківцях є достатньо спортивних майданчиків і молодь має де себе подіти. Можливо, тому жителі села вже передумали впроваджувати задум із футбольним полем, який ще не давно масово підтримували. Бо що може бути кориснішим для села, як не 6 гаражів. Питання лише, чи знає про це більшість жителів села?

Як власне і те, чи знає більшість тернополян, яку зарплату отримує міський голова Тернополя і за що? Чи знають, чому платять за проїзд дорожче, ніж повинні? Чи знають, чому тарифи на воду в місті – одні з найвищих в Україні, тоді як рівень зарплати – один з найнижчих?

Повідомляє Погляд