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Голову Тернопільської ОДА чекає відставка?

25626 366264 3455Як стало відомо нашому інтернет-виданню з компетентних джерел, у Офісі Президента розглядають можливість відставки чинного голови Тернопільської ОДА Ігора Сопеля.

Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння Президента та його команди в діяльності очільника ОДА, стала ситуація навколо приїзду на Тернопільщину та поселення в санаторій «Медобори» евакуйованих українців з китайської провінції Ухань.

На  думку «зеленої команди», Сопель, який наперед знав про розселення на карантин в  Микулинецьких «Медоборах», самоусунувся від вирішення проблеми, вкотре проявив безпорадність і слабкість. Підтверджує таку інформацію і публічна заява радника Міністра внутрішніх справ Михайла Апостола, який вважає, що вина за ситуацію, що склалась, повністю лежить на очільниках області і вимагає негайної відставки команди Сопеля. Це не перший такий «зальот» хоростківського любителя «95 кварталу». Сопель виявився не готовий до такої високої посади і, за інформацією з його оточення, давно жалкує, що погодився на пропозицію «зеленої команди» очолити область. Бо «думав», що буде легше.

Наразі ж у Києві ламають голову, ким замінити очільника Тернопільщини, оскільки навіть виконуючим обов’язки в адміністрації немає кого поставити. Тому ризикнемо спрогнозувати, що відставка голови ОДА відбудеться в першій декаді березня. 

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