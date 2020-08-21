Проти Української Галицької Партії у Тернополі почалась брудна інформаційна кампанія!

Проти Української Галицької Партії у Тернополі почалась брудна інформаційна кампанія! Про це пише на своїй сторінці у Facebook голова Тернопільської міської організації УГП Іван Кізіюк.

«Сьогодні в інформаційному полі Тернополя стався “вкид”, щоб дискредитувати нашу команду. Мова йде про ситуацію, пов’язану із зустріччю з мешканцями міста, яка відбулась 19 серпня.

Як один із учасників цієї зустрічі маю наголосити, що наш захід був присвячений обговоренню ключових проблем міста Тернополя і пошуку шляхів їх вирішення. Якщо хтось у цьому побачив злочин, то, мабуть, незабаром наші опоненти звинуватять УГП у проведенні партійних зборів або акцій.

Конкуренти бояться УГП. Особливо це стало помітно напередодні місцевих виборів. Але нас не зламати жодними брудними методами!»