Народний депутат від Батьківщини «невтомно» працює

29 серпня ексголова Тернопільської ОДА, а нині Народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк опублікував у себе на сторінці у Фейсбук звіт про свою "шалену" роботу у Верховній Раді.

У ньому- кількість відвідувань пленарних засідань, виступів, поданих правок до законопроектів, ну і так далі. Дописувач Юрій Танасійчук підрахував, що пан Цимбалюк 997 разів виступив у медіа за 365 днів. Можна тільки уявити, як "чорно" працює Михайло Михайлович. Або бреше, що ближче до істини. В цьому він мастак.

До речі, як стало відомо нашій редакції фірмі, кінцевим бенефіціаром (власником) якої є пан Цимбалюк люб'язно надано 70 сотиків землі на березі тернопільського ставу ( від "Динамо" в напрямку заводу "Опілля", де люди люблять засмагати) під будівництво відпочинкового комплексу.