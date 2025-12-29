Депутату Тернопільської міськради інкримінують участь у масштабних фінансових схемах

У громаді міста ширяться серйозні звинувачення на адресу депутата міської ради Артура Шатарського. За інформацією одразу з кількох незалежних джерел, діяльність посадовця може бути пов’язана з масштабними фінансовими махінаціями, конфліктом інтересів, тіньовими схемами імпорту текстилю, а також можливими порушеннями у сфері будівництва.

⸻

Позики на понад 2 мільйони доларів: гроші не повертають місяцями та роками

За словами громадян, з якими поспілкувалася редакція, депутат протягом тривалого часу позичав у різних осіб значні суми коштів. Загальний обсяг таких позик, за їхніми твердженнями, перевищує 2 мільйони доларів США.

Кілька заявників стверджують, що кошти не були повернуті в обумовлені строки, а спроби домогтися повернення боргів нібито супроводжувалися тиском, погрозами або повним ігноруванням.

Люди, які виступили з цими заявами, переконані, що можуть мати справу з організованою фінансовою схемою, яка містить ознаки шахрайства.

Офіційних коментарів депутата з цього приводу на момент публікації немає.

⸻

Родинні зв’язки з представником прокуратури: громадськість говорить про можливий «дах»

За інформацією джерел, депутат може мати родинні зв’язки з працівником органів прокуратури.

У разі підтвердження цього факту йдеться про серйозні ризики конфлікту інтересів, можливого впливу на перевірки та уникнення відповідальності.

⸻

Текстильний бізнес у тіні: підозри у «сірому» імпорті

Окремі представники бізнес-середовища повідомляють, що депутат активно задіяний у сфері торгівлі текстилем.

За їх словами, частина товарів нібито ввозиться на територію України без належного митного оформлення.

Якщо ці факти підтвердяться, йдеться про можливі ознаки контрабанди, ухилення від сплати податків та організацію схем «сірого» імпорту.

⸻

Можливе незаконне будівництво: об’єкти без дозвільної документації

Окрему стурбованість у громадськості викликає інформація про можливу участь депутата у незаконному будівництві.

За словами джерел, будівельні роботи могли проводитися без належної дозвільної документації, а об’єкти нібито реєструвалися як незавершене будівництво на підставі сумнівних або фіктивних документів.

Один із таких об’єктів, за наявною інформацією, розташований на вулиці Текстильній. Місцеві мешканці стверджують, що будівництво велося з порушенням містобудівних норм та без відкритих погоджень.

⸻

Редакція готова надати слово всім сторонам конфлікту та опублікувати позицію депутата у разі її надходження.