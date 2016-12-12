Стало відомо, що приховує головний земельник області Мартинюк та чому учасникам АТО не дають земельних ділянок. 

Тернопіль на межі вибуху. Бійці АТО погрожують керівництву області акціями протесту, якщо їм не буде виділено земельні ділянки на так званому Львівському масиві (вул. Львівська) у Тернополі саме під індивідуальне будівництво. «Земельна афера» керівника Держгеокадастру у Тернопільській області не лише позбавила «атовців» землі, а й може обернутися грандіозним корупційним скандалом, яким вже зацікавилися у Генеральній прокуратурі України.

«Допомога» Барні від водія Деревляного

Зважаючи на критичну ситуацію з виділенням землі бійцям АТО у Тернопільській області, очільник обласної державної адміністрації, як за останній шанс, схопився за пропозицію голови Держгеокадастру у Тернопільській області Віктора Мартинюка, який фактично позбавив громаду Тернополя на 84 га в напрямку львівськї траси. Цю землю до останнього часу використовував Тернопільський національний економічний університет. 26 листопада, після майже півторарічних переговорів між міським головою Тернополя Сергієм Надалом з одного боку, ТНЕУ і міністерством освіти з іншого, університет офіційно (документ від 26 листопада) відмовився від земель. Цю землю мерія Тернополя запланувала передати 1400 тернопільським бійцям АТО, а далі там мав бути споруджений новий мікрорайон зі всією інфраструктурою. Однак, в цей же день пан Мартинюк запропонував оформити ці землі як державну, а не комунальну власність і в подальшому видавати вже учасникам АТО - мешканцям області. Більше того, він розповів, що всі бажаючі можуть побудувати там дачні будинки до 300 кв.м. ,які легко можна буде перевести в житловий фонд Тернополя. Як вже стало відомо, якщо такий варіант буде реалізований, бійці АТО з області не зможуть на вул. Львівській будувати повноцінні будинки. Ці території не будуть зареєстровані як житловий фонд, на ці будинки не можна буде оформити субсидії. Причина одна – законодавство України забороняє включати у житловий фонд населених пунктів землі сільськогосподарського призначення. Про це більше читайте за цим посиланням. Таким чином, якщо «земельну аферу» голови Держгеокадастру не почнуть розслідувати правоохоронні органи, першим, хто може від цього постраждати - голова ОДА, який може попасти «під гарячу руку» майже 1500 «атовцям» з Тернополя, які розраховували отримати землю для будівництва, а не для городів на Львівському масиві. Чому «головний земельник» області «підводить під монастир», стає зрозуміло після аналізу біографії цього відомого у Тернополі «сина лейтенанта Шмідта», який до 2014 року працював водієм лідера «Батьківщини» Василя Деревляного. На цьому «чиновнику», як кажуть у народі, просто «клейма немає де ставити».

Агент «Чиж» на службі Януковича

Як стверджують тернопільські активісти, Мартинюк притягався до кримінальної відповідальності за групове зґвалтування і ,щоб уникнути покарання, погодився працювати інформатором для правоохоронних органів, де отримав оперативне псевдо «Чиж». Варто зауважити, що пан Мартинюк працював водієм лідера тернопільської «Батьківщини» Василя Деревляного, тобто можна стверджувати, що міліція знала про всі дії тернопільської опозиції майже з першоджерела. Цікаво, що «Чиж» навіть не приховував, що він співпрацює з міліцією і навіть пишається цим фактом. Виконання міліцейських «завдань» Мартинюком особливо прослідковувалася в останні місяці Революції Гідності. Більшість «злитих» акцій була за участі чи попередньому ознайомленню з деталями Віктора Мартинюка. Однак після «ночі гніву» всі документи на «Чижа» зникли і він вже став одним з публічних лідерів «Батьківщини» та навіть довіреною особою Юлії Тимошенко. Згодом Мартинюк пішов на підвищення.

Люстратор продавав індульгенції за $100 000

Відразу після перемоги Революції Гідності агент «Чиж» взявся за очищення влади. Він, разом з представником Ю.Тимошенко в області Василем Деревляним, вирішували усі важливі кадрові призначення в регіоні. Як і в 90-ті, схема «роботи» була доволі проста – під гаслами «люстрації» Віктор Мартинюк «люстрував» керівників, що обіймали найбільш «жирні» посади. У разі незгоди останніх проплатити люстраційній комісії, під тиском «громадськості» керівник писав заяву на звільнення. Кандидати на звільнену посаду у такий самий спосіб проходили «люстрацію». Для прикладу, найбільшій «люстрації» підлягали начальник головного управління юстиції Тернопільської ОДА Ігор Бандура і начальник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства Ігор Попадинець. Зважаючи на вагу посад і «можливості» їм обом «люстратор «Чиж» пропонував купити індульгенції за «очищення» за 50 (у першому випадку) і 100 (у другому) тисяч доларів США. Згодом, заробивши на «люструванні» Мартинюк вирішив сам зайняти якесь тепле чиновницьке місце. Розриваючись між посадами голови юридичного управління та Держгеокадстру, «Чиж» вирішив обійняти більш «жирну» земельну посаду. Цьому сприяв й той факт, що в уряді Яценюка «Батьківщині» віддали, як квоту, Держгеокадастр, який, очолив ймовірно родич Віктора Максим Мартинюк.

Забрав у громади рідного села Героя Небесної Сотні 150 гектарів

На посаді начальника Держгеокадастру в Тернопільській області Віктор Мартинюк відразу почав займатися «земельним впорядкуванням». Як стверджують тернопільські активісти, у правоохоронних органах лежать більше сотні заяв від обдурених громадян. Найбільш резонансна справа Мартинюка, про яку навіть згадували в ефірі загальнонаціональних телеканалів, стосувалася майже півтори сотні гектарів у Кременецькому районі. Мартинюк своїм наказом віддав ці землі громад сіл Богданівка та Дунаїв Кременецького району нікому невідомому мешканцю Бучацького району.Люди цих населених пунктів все життя випасали там свою велику рогату худобу, яка для більшості є годувальницею сімей. Та Мартинюк без погодження з сільською радою одноосібно віддав землю. Селяни звернулися до правоохоронців з вимогою повернути їм ці величезні площі. Головним ініціатором звернень є рідний брат загиблого на столичному Майдані Героя Небесної Сотні Олександра Капіноса – Сергій.Після цього від криміналу Мартинюка врятував лише політичний дах. Його терміново «від гріха подалі» перевели з посади начальника на заступника голови тернопільського Держгеокадастру. Правда через деякий час нового голову Павла Боднара зловили на хабарі (у ЗМІ говорили про професійну підставу, адже стукачі тісно співпрацюють із міліцією) і Віктор Мартинюк повернув собі посаду начальника.

Команда «проффесіоналів» Держгеокадастру

Щоб прикривати свої афери «Чиж» оточив себе такими ж «проффесіоналами». Так його заступником був скандально відомий у Тернополі персонаж Ігор Луцик . Ще у 2013 році стосовно Луцика було відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство). Чиновника зловили на тому, що він шахрайським шляхом під приводом допомоги у продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки заволодів грошовими коштами приватного підприємця у розмірі 6500 тисяч гривень. Таким чином, теперішній головний «земельник» області нагадує «злодія в законі», який просто вирішив «кинути» і міського голову Тернополя, і губернатора області, і «атовців».

Василь Шмігельський