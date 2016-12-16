Як дерибанять землю біля старого Сільпо на 15 квітня

Не так давно Бізнес Компаньйон писав про те, як земельна комісія міської ради одноголосно підтримала процес передачі земельної ділянки площею 1000 квадратних метрів під фунамент в 31,5 м кв. на вулиці 15 Квітня в Тернополі приватній структурі.

Коротко нагадаємо, що напівзруйнований фундамент із значно більшою земельною ділянкою передають терміново створеному товариству, яка має повне право або само там побудувати торговий ряд, або роздати шматки земельної ділянки в оренду іншим ділкам. В будь-якому випадку — всі зацікавлені сторони матимуть стабільний дохід від нового торговиська, яке при схвальному голосуванні на сесії, постане вздовж дороги перед «старим» Сільпо. Про якийсь план міста і червону лінію навіть мови нема…відповідний проект рішення вже підготували на розгляд сесії, але наразі у списку питань, які будуть розглядати депутати 16 грудня в сесійній залі міської ради, його нема… Проте, не варто забувати, що та поспішність і прагнення депутатів-земельників віддати 1000 м кв землі можуть посприяти внесенню питання прямо в сесійній залі «з голосу». Але у всій цій афері, яку організувала земельна комісія і кілька чиновників, з’явились нові шокуючі деталі і вийшли на сцену нові персонажі. Річ у тім, що громадянин Кухар О.М. дивним способом в 2015 році набув «право власності» на фундамент, причому без земельної ділянки, за рішенням суду. Суддя, визнавши право власності за Кухарем О.М. на незавершене будівництво будівлі торгового закладу площею 31,5 м кв., порушив Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Постанова Кабінету міністрів від 25 грудня 2015 р. № 1127 чітко говорить про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

Стаття 68. Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва подаються:

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (крім випадку, коли речове право на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт;

3) технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва.

Але ж на судове засідання ні права власності на земельну ділянку, ні документа, що надає право на виконання робіт не надали. Доставлено тільки технічний паспорт. Окрім того, суддя також не звернув уваги на те, що договір купівлі - продажу між МП «Сервіс ВСВ» та фізичною особою Кухарем О.М. є незаконним, тобто без оформленого права власності. Такий договір був укладений ще в листопаді 2002 року. Крім того, МП «Сервіс ВСВ» «продало» Кухару О.М. фундамент на земельній ділянці, яка була надана йому в оренду для облаштування зупинки громадського транспорту, а термін оренди якраз і завершився в 2002 році! Тобто, якщо хтось завтра поставить панелі у парку Шевченка, то, скориставшись послугами такого судді, можна оформити право власності на «незавершене будівництво» у парку? Суддя посилається на рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради №887 від 8 листопада 1995 року, але в рішенні чітко сказано, що "надати в тимчасове користування на умовах оренди земельні ділянки площею 0,03 га під влаштування зупинок громадського транспорту". Жодного слова про будівництво торгового закладу там нема. Але земельна комісія перевершила ще й самого суддю. Земельники чомусь вирішили, що для незавершеного фундаменту в 31,5 м кв — це дуже мало місця і долучила ще майже 1000 м кв земельної ділянки на подальше будівництво торгового закладу. І це без проведення аукціону та конкурсу, що суперечить Земельному Кодексу.

Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).

Земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті. Не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі:

- розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;

Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду

Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Тобто, якщо земельна ділянка є у користуванні, то в такому разі вона передається набувачу, на тих самих умовах, що були у попереднього користувача. Але ж права користування на дану земельну ділянку не було. Не було і договору оренди на земельну ділянку. А тепер повернемось до наших днів. Відразу на другий день після створення ТОВ «Руна-Інкам» 5 квітня 2016 року, Кухар О.М. якимось дивним чином передає цьому новоствореному товариству право власності на незавершене будівництво, будівлю торгового закладу, добре знаючи, як саме він це право власності отримав.

А далі ще цікавіше. Справа в тому, що один із двох засновників ТОВ «Руна-Інкам» Свистун Б.Л. і юрист земельного відділу міської ради Назар Станович прописані (чи були у свій час прописані –авт.) за однією адресою, і є всі підстави вважати, що вони родичі. Крім того, Свистун Б.Л. вклав до статутного фонду ТОВ «Руна-Інкам» 27 000 гривень з 30 000 загальної суми, а директором вибрали іншого засновника, який вклав 3000 гривень:

Ми сподіваємось, що міський голова ознайомиться з цим питанням, а депутати все ж матимуть совість і не голосуватимуть «за», не зважаючи на бажання земельної комісії та інших зацікавлених дійових осіб. Якщо ж депутати все таки підтримають це незаконне рішення, то його дію доведеться зупиняти і скасовувати через суд, а голову земельної комісії, юриста земельного відділу і суддю, який приймає такі не законні рішення — притягувати до відповідальності.

За матеріалами сайту