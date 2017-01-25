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Голові Нацбанку не вдалося захистити свою ділову репутацію

gontareva11Ухвалою від 17 січня цього року Апеляційний суд Тернопільської області не змінив попереднє рішення, яким залишено без задоволення позов голови Національного банку України Валерії Гонтаревої проти народного депутата України від ВО «Свобода» Михайла Головка.

Чергова спроба Валерії Гонтаревої ніби то захистити ділову репутацію Нацбанку – завершилася провалом. Розглянувши апеляційну скаргу Національного банку України за позовом проти Михайла Головка, суд її відхилив та залишив у силі попереднє рішення.

Ще навесні цього року голова Нацбанку Валерія Гонтарева, від імені структури, подала в суд на Михайла Головка за нібито хибні звинувачення. Справа стосувалася фактів умисного знищення держустановою банку «Хрещатик», які озвучив тернопільський «свободівець». Чиновниці не вдалося захистити ділову репутацію Нацбанку і суд вона програла. Наприкінці жовтня минулого року Тернопільський міськрайоний суд залишив без задоволення позов голови Національного банку України до Михайла Головка.

Після того, як стало відомо про позов у суд, Михайло Головко запевнив, що інформації, яку він має у наявності, цілком досить, аби виграти справу. Підтвердження фактів, про які він говорив публічно, були надані суду на розгляд і 24 жовтня справа була закрита на користь нардепа.

golovko0101- Гонтарева подала на мене в суд з аргументами про те, що я її звинуватив в причетності до ліквідації банку «Хрещатик». За час її управління було знищено більше 80 українських банків, присутність російських банків у фінансовому секторі України зросла з 10% до 40%. Тобто, це завдяки «успішному» управлінню Гонтаревої. Вона займає антиукраїнську позицію, вона робить рефінансування російських банків таких як «Промінвестбанк», «Сбербанк», «ВТБ», «Альфа-Банк» і так далі. В той же час, банк «Хрещатик» був один із банків, в якому була державна частка, в тому числі 25% Київської міської ради. Він був повністю достатній і це тільки за її вказівками, коли почали виводити з нього капітал, ситуація змінилася, – переконаний Михайло Головко.

За матеріалами новинного порталу «За Збручем»

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