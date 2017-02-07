У той час, коли люди потерпають від негоди, депутати міськради ділять гроші

Тернопільські депутати більше переймаються дерибаном грошей громади, чим наслідками «крижаного дощу»

Із 2 лютого Тернопіль накрили опади у вигляді «крижаного дощу». Дощ відразу замерзав на автошляхах, тротуарах, на прибудинкових територіях. Оперативна робота підрядних організацій , відповідно до нової Дорожньої карти очищення Тернополя у зимовий період, забезпечила очистку головних автодоріг міста. Це дозволило уникнути великих автомобільних аварій на дорогах, однак десятки тернополян і гостей нашого міста отримали травми, пересуваючись тротуарами та у дворах.

«Крижаний» полон

Знову не так оперативно спрацювали ЖЕКи, фірми, які обслуговують ОСББ, різноманітні приватні компанії та власники будинків. Відповідно до вже згаданої Дорожньої карти, всі ці структури та приватні особи зобов’язані очищати від снігу та льоду території, які закріплені за ними або прилеглі до їх будівель. Міський голова Тернополя навіть був змушений пригрозити штрафними санкціями та невиконання Дорожньої карти.

https://www.facebook.com/sergij.nadal/posts/1330428753644092?pnref=story

Чи покарають керівників тернопільських магазинчиків, власників офісних будинків, директорів ЖЕКів та ОСББ- дізнаємося згодом, а поки що цьогорічний «крижаний дощ» викрив ще одну велику проблему Тернополя. Виявляється недостатньо окремим документом мерії зобов’язати всіх прибирати сніг та лід біля своїх будівель, а й треба їх зорганізувати. У всьому світі під час аномальних погодніх ситуацій («крижаний дощ» такою і є), такою громадською роботою займаються місцеві депутати, які відповідають за свій округ. В Україні теж до обов’язків депутатів, відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» входить функція «дбати та захищати представників територіальної громади» (тобто мешканців свого округу). Коли ж захищати представників своєї громади, як не у часи негоди?!

Як депутати гроші ділили

Таким чином, саме депутати міської ради Тернополя мали б організувати роботу з очищення від льоду території свого округу, попередити всіх місцевих підприємців про їх обов’язки з очистки території, разом з муніципальною службою провести огляд території та скласти акти щодо недобросовісних підприємців, працівників ЖЕКів, ОСББ тощо. Так мало б бути.

Насправді ж ситуація була протилежна. Життєвоважливий інтерес депутатів полягав у тому, що вони намагалися «відкусити» найжирнішу частину фінансування з міського бюджету саме для території свого округу. Народні обранці сподіваються, що зможуть приписати на власну користь всі ремонтні роботи на своєму окрузі, які ведуться і будуть вестися за гроші громади Тернополі. На їх думку, саме це, а не безпосередня депутатська робота , дозволить їм бути обраним ще на одну каденцію. Тому й так стрімко побігли «слуги народу» ділити гроші на ремонти.

Однак, завершивши цю приємну процедуру, депутати не вельми поспішали організовувати очистку тротуарів та прибудинкових територій на власному окрузі, а у теплих квартирах під каву «кляли владу» у соцмережах та займалися піаром.

Так лідер фракції «Самопоміч» у Тернопільській міській раді Андрій Грицишин перепощував новини з Донбасу.

https://www.facebook.com/a.grytsyshyn/posts/1734466386868301?__mref=message_bubble

Ще один «самопомічівець» Назарій Зелінка шукав у Києві автомобіль (де він офіційно працює помічником народного депутата), щоб доїхати до Тернополя (ніби потяги всі скасували).

https://www.facebook.com/n.zelinka/posts/1457307870966444?__mref=message_bubble

Дісталося й свободівці Галині Гевко, яка є директором ЖЕКу. Її сторінці у Фейсбук люди просто засипали обурливими постами. Але вона одразу відзвітувала про роботу відповідними фото

https://www.facebook.com/iryna.belyakova/posts/1398268036852201

Ще один представник ВО «Свобода» у міській раді та керівник комунального підприємства, Іван Сорокаліт замість того, щоб оперативно зібрати комісію і допомогти управлінню ЖКГ, мобілізувати ЖЕКи та ОСББ по місту, розмістив на своїй сторінці у Фейсбук фотозвіт Андрія Шкули про те, як депутати ділять гроші.

https://www.facebook.com/i.sorokolit/posts/271913159895171

Як депутатка боролася з негодою

Проте у Тернополі знайшовся таки депутат, який вирішив виконати свої безпосередні депутатські обов’язки не у мережі, а на ділі попіклуватися про очищення міста та здоров’я тернополян. Це депутат міської ради та відома у місті журналістка Оксана Яциковська. Вона взяла участь у форс-мажорній нараді у начальника управління ЖКГ Олега Соколовського, де він та начальник відділу технагляду Олег Вітик проводили "розбір польотів" із відповідальними за прибирання міста. Вона «вибила» техніку для очищення тротуарів та посипання піскової суміші для свого округу, дала «чарівних копняків» працівникам ЖЕКів і, як наслідок, території вулиць Карпенка та Миру у Тернополі чи не найкраще очищені не лише від снігу та льоду.

https://www.facebook.com/okyats/posts/1241954005874005?__mref=message_bubble

Підсумовуючи, хочеться порадити всім нам тернополянам: після того, як ми помажемо потовчені місця мастигою від забоїв,- нам треба дуже добре подумати,а чи не помилилися ми у своєму виборі та які депутати нам потрібні. Ті, які будуть вихвалятися тим, що майже самі «у фуфайці та з лопатою» латали за наші з Вами бюджетні кошти дірку у дворі, чи ті, які виконують свої безпосередні функції – дбають про свого виборця, про свій округ і роблять це безкоштовно і самостійно.