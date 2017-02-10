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Депутат міськради Сорокаліт розійшовся не на жарт

deputat SorokalitДепутат міськради Іван Сорокаліт розійшовся не на жарт. Вочевидь «сильне» емоційне враження на нього справила оповідка «Про файне царство казка і бунтаря Іваська», яка останніми днями стала популярною на тернопільських інтернет-просторах, в якій він побачив себе і яка дала  йому поштовх і натхнення для подальших дій.

Ось тому і прийшла «раднику-бунтарю, який окріп в ногах і поглядах своїх далекоглядних» (цитата з відомої оповідки) думка, що прийшов час увійти в історію місцевого самоврядування, та що там місцевого-вседержавного, як визначний реформатор, новатор-революціонер, такий собі Максиміліан Робесп’єр тернопільського «розливу». І хоч французький  політик погано закінчив (його разом із соратниками стратили на гільйотині), нашого народного обранця це не лякає: кінець-кінців ми живемо не в епоху середньовіччя, а політичне забуття поки є Facebook (і півтора десятки ярих фанатів-коментаторів відео-комунальника) Івану Леонідовичу не загрожує. Тому і взявся пан Сорокаліт  «реформувати»  регламент міської ради. Суть його «революційних змін» зводиться до того, що депутат повинен мати більше повноважень, зате менше звітувати перед своїми виборцями, а то і взагалі «відморозитись» від них. А ще народні обранці більше не хочуть погоджувати свої проекти з профільними управліннями і раз в місяць, а не раз в квартал, як це передбачено в діючому регламенті, проводити сесію  по земельних питаннях. Загалом Іван Леонідович у своєму проекті намагався поєднати приємне з корисним та ще й справити враження на опонентів, «щоб усі боялись та не насміхались» ( цитата з відомого мультика про «Капітошку»). З упевненістю можна констатувати той факт, що  найкращий комунальник міста зі всією глибиною (ну дуже глибоко) прочитав Закони України «Про статус депутатів місцевих рад» та «Про місцеве самоврядування» і на світ в скорому часі мають з’явитися нові «перли» його авторства. А вже після цього свої сили можна спробувати і на виборах до Верховної Ради України. Хоча ні, з «таким потенціалом» даєш Президентську кампанію!

P.S. Днями інтернет-ресурси опублікували звернення купки міських депутатів про те, що їхню роботу та ініціативи на користь громади невірно трактують та перекручують журналісти кількох видань у Тернополі.  За нашою інформацією, його авторство належить знову ж таки Івану Сорокаліту, хоча підписався він другий. (Першого підписанта до уваги не берем, бо він  «спєц» в сільському господарстві). Традиційно «найпорядніший» депутат знайшов найнепорядніших і підступних ворогів, які «мочать»  чесних та непідкупних служителів народу та борців за демократію. Якщо так піде і дальше, то ми станемо свідками великого дива не тільки в Тернополі, але і в Україні – шанованого Івана Леонідовича канонізують ще за життя, якщо не Церква, то побратими разом з фан-клубом це точно.

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